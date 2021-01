Jennifer Lopez impactó por su actuación en la posesión de Joe Biden. "Es una reina": Jennifer López impacta con su imponente look en posesión de Biden

Llegó con un sombrero Fedora y un traje sastre de tweed a Washington, pero dejó a todos boquiabiertos al manejar de maravilla un color que la ha acompañado en toda su carrera: el blanco.

#InaugurationDay | Jennifer López también interpretó una canción en la ceremonia: "This Land Is Your Land". Al terminar, gritó en español: "…libertad y Justicia para todos." pic.twitter.com/WZNXhHxzcU — Jhonatan J. de los Santos (@jdelossantosok) January 20, 2021

Este lo usó desde sus épocas con Puff Daddy y en varios eventos, como la presentación previa al SuperBowl del año pasado.

Y de hecho, ahí fue su hija, Emme, la que usó este color para hacer alegoría a los niños latinos detenidos por migrar en la frontera, en ese evento.

Esta vez, se decantó por Chanel y se llenó de joyería statement.

Hoy JLo eligió Chanel para sus atuendos. Siento que perdió la oportunidad de vestir una firma latina 😞 Pero creo logró muy bien el total look en blanco. Muy barroco, todo encima, lentejuela, tweed, holanes, joyería ¿opiniones? pic.twitter.com/5qnhvIgjgK — Gerard Cortez (@SoyGerardCortez) January 20, 2021

JLo cantó "The Land is Your Land", de Woody Guthrie, una canción que se pronuncia claramente a favor de la unidad, la inclusión y del dejar atrás el discurso de odio.

Lo más emocionante para muchos internautas fue verla pronunciar palabras en español.

Gritó, en medio de su actuación: "Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos".

🗣 Se habló español en la toma de posesión de Joe Biden. @JLo, a mitad de actuación, dijo: "una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos". #Inauguration pic.twitter.com/5sDxLVv4Sx — Bricio Segovia (@briciosegovia) January 20, 2021

Me pareció super importante que JLO hablara en español. El lenguaje también es territorio de disputa, y el inglés está impuesto como algo universal. Pues no, mi cielas pic.twitter.com/Gu9fqwCR21 — Gonzalo Carranza 🏳️‍🌈 (@gonzacarranza23) January 20, 2021

Por este gesto y su atuendo se ha ganado miles de halagos.