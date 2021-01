Melania Trump, hace cuatro años, usaba un conjunto azul celeste Ralph Lauren que recordaba al que usó Jackie Kennedy en la posesión de su esposo en 1961. "Totalmente estadounidenses": así alaban los looks de Jill Biden y Kamala Harris en la posesión

Pero fue una de las pocas piezas de marcas estadounidenses que usó: de ahí en adelante, se decantó por firmas de lujo europeas que fueron criticadas por su alto costo o por su pésimo timing, sobre todo en crisis políticas.

Trump hizo lo usual al despedirse en negro total sin ninguna marca del país que su marido gobernó por un cuatrienio.

No ha pasado así con Jill Biden, que si bien supo tener un papel más moderado ante la estela que fue Michelle Obama como primera dama, ahora tiene el protagonismo.

Lo ha hecho, en el día de la posesión de su marido, Joe Biden, a través de marcas estadounidenses.

De hecho, ya en el acto conmemorativo por las aproximadamente 400 mil víctimas por el coronavirus, Biden usó un abrigo del diseñador mexico-americano Jonathan Cohen, en color púrpura, en un acto de solidaridad e inclusión.

En cosas que no a todo el mundo le importan, pero a mi sí, el espectacular abrigo que llevaba hoy la Dra. Jill Biden es del diseñador 🇲🇽-🇺🇸Jonathan Cohen. No, no es una decisión al azar usar diseños de latinoamericanos. pic.twitter.com/oMva6jiOrA — María A. Martínez-Castellanos (@retinamexico) January 20, 2021

Harris, por su parte, en esa ocasión usó un abrigo de la marca Pyer Moss, que es una de las firmas afroamericanas que se han ido destacando en el escenario de la moda.

Kamala Harris usó un abrigo diseñado por Kerby Jean-Raymond de Pyer Moss para la muestra de luces conmemorativas en homenaje a los 400,000 fallecidos por Covid-19 en Estados Unidos. pic.twitter.com/oPV4AAQKU0 — ✨𝕷𝖆 𝕯𝖆𝖒𝖊 𝕭𝖑𝖆𝖓𝖈𝖍𝖊 🌒🌕🌘 (@JennerBastilla) January 20, 2021

Para esta ocasión, la Primera Dama usa un abrigo que evoca el azul demócrata, pero esta vez es de Markarian, firma fundada por Alexandra O´Neill, cuya bandera es la moda sostenible.

Jill Biden también ha elegido una diseñadora emergente: Markarian by Alexandra O’Neil. Una marca que además se preocupa por el cambio climático. Me alegra que no vaya de un color oscuro y se nota cada detalle cuidado. pic.twitter.com/VH1kGFRNUu — Gerard Cortez (@SoyGerardCortez) January 20, 2021

Por su parte, su esposo va de azul totalmente, de Ralph Lauren, marca que evoca la esencia estadounidense.

Joe Biden viste Ralph Lauren mientras que Dr. Jill Biden se decidió por un diseñador emergente, Markarian. Ambos en azul, es un claro statement de respetar la historia y la tradición americana pero también dar paso a lo nuevo. #BidenHarrisInauguration pic.twitter.com/kjKyhjimvU — David Mate (@DavidEMateD) January 20, 2021

Kamala Harris, por otro lado, va con un look en morado, que evoca las luchas feministas. El abrigo es de Christopher John Rodgers, diseñador afroamericano premiado por la CFDA.

An All-American image: Kamala Harris in Christopher John Rodgers, Jill Biden in Markarian, Joe Biden in Ralph Lauren pic.twitter.com/YNPlreHQPA — Vanessa Friedman (@VVFriedman) January 20, 2021

I am so happy for Makarian, Christopher John Rodgers, @pyermoss @JCohen_Studio . As we welcome the New Era of hope, positivity optimism with @JoeBiden @KamalaHarris I am really happy these NY Designers are getting their much deserved moments. American Designers Representing 🙌🏽 https://t.co/5UdjEX3V1d — Prabal Gurung (@prabalgurung) January 20, 2021

Asimismo, sus perlas son del diseñador Wilfredo Rosado.

By the way, on the subject of the new power pearls, Vice-President Harris's necklace is by Wilfredo Rosado. pic.twitter.com/XXGKxg3RQt — Vanessa Friedman (@VVFriedman) January 20, 2021

Con estos símbolos, se vuelve a una era de apoyar a diseñadores de todo origen y talento emergente de su industria nacional.

