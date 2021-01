Amiga de María Isabel Pavez tras detención de Igor González: "Es un monstruo"

En conversación con Meganoticias, la mejor amiga de María Isabel Pavez, Gisselle Contreras, se refirió a su amistad con la joven de 22 años, quien fue encontrada muerta al interior de un departamento en la comuna de Santiago. El principal sospechoso del crimen es Igor Yaroslav González, un hombre mexicano con quien la estudiante de obstetricia tuvo una relación amorosa.

Contreras describió a su amiga como "era una persona muy alegre, era la mejor amiga que yo he tenido y tiene muchas historias muy buenas, hacíamos locuras siempre, teníamos nuestra rutina cuando cuando íbamos al liceo. Nos juntábamos a almorzar, hablar de la vida, lo que fuera".

Además, entregó detalles sobre el vínculo que mantenía con el sujeto cuya identidad real es la de Carlos Humberto Méndez González. "No vimos ningún indicio de violencia en su relación, porque incluso lo que se alcazaba a ver era una bonita relación. Rara, porque no se veía al tipo, pero no era una relación tortuosa, que la Mari llegara llorando", comentó la joven.

Si bien aclaró que nunca conoció a su pareja, indicó que "la relación era muy extraña. Éramos muy cercanas con la Mari, me contaba incluso sus problemas amorosos, pero nunca hablaba mucho de él porque decía que él no quería".

La detención de Igor Yaroslav González

El pasado miércoles 6 de enero, el principal sospechoso por la muerte de María Isabel Pavez fue detenido en la ciudad de Valparaíso. Respecto a la detención del sujeto, Gisselle Contreras comentó que "por un lado es como 'ya, por fin lo encontraron', pero igual no nos van a devolver a la Mari".

"Es un alivio porque me puedo dedicar a vivir el luto, a despedir a la Mari como corresponde, a dejar de buscarlo, a dejar la incertidumbre", agregó, para luego señalar que "este hombre no debería estar libre, es un monstruo que va a volver a repetir la historia si queda libre".

