Revelan audios que Igor González le envió a los cercanos de María Isabel Pavez

Chilevisión Noticias dio a conocer las conversaciones que mantuvo el principal sospechoso por el crimen de María Isabel Pavez, con los cercanos de la víctima durante los días de búsqueda. En los audios, Igor González decía notar que la joven estaba triste y que él se iba a alejar.

"Yo sé que sí estaba decaída, de hecho se lo decía a medio mundo. Pero nunca supe el por qué", señaló el hombre de nacionalidad mexicana, que se identificaba en Chile como Igor Yaroslav González y actualmente se encuentra prófugo.

"Yo dije: 'Voy a darle su espacio, porque de verdad está muy muy mal'. Eso fue el 14 (de diciembre), porque yo me di cuenta que estaba muy mal, y yo le mando mensajes y se pone mal. (Preferí) darle su espacio", agregó.

Preguntó en qué podía ayudar

Igor González, sospechoso del crimen de María Isabel Pavez - CHV

La hermana de María Isabel Pavez, Brenda Pavez, recordó que "él se contacta con Lorena, que es la mamá, y con su mejor amiga. Y comparte esos audios. Posteriormente, en la búsqueda, se contacta la policía con él, antes de que encontraran el cuerpo (en su departamento)".

Por su parte, la madre de la víctima, Lorena Zamora, comentó que "la persona de la PDI le pregunta si él tiene su cédula de identidad, porque trata de ubicarlo y no lo encuentra, y ahí él empieza con evasivas. Que va y viene, y vuelve de acá a allá y trata de evadir el tema".

El principal sospechoso del crimen de la joven de 22 años, envió una serie de audios indicando que la última vez que vio a María Isabel Pavez fue el 11 de diciembre y que desde el lunes 14, no conversaron más. Incluso, le preguntó a su madre en qué podía ayudarla.

"Decía que ahora se había enterado que estaba perdida, en qué podía ayudarme. Solo me escribía que él no quería meterse en problemas (…) Después me mandó una pantalla de que le quedaba muy poca batería. Y luego de algunos mensajes y audios, se cortó la comunicación y no hubo más", contó Lorena Zamora.

