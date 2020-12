"Dicen que los cambios hacen bien": Evelyn Matthei aparece en redes sociales con el cabello verde

Una gran sorpresa fue la que se llevaron los usuarios de redes sociales, luego que Evelyn Matthei apareciera con su cabello verde.

La alcaldesa de Providencia compartió la imagen de su nueva apariencia en Twitter e Instagram, indicando que sus [email protected] la ayudaron a escoger el tono.

"Dicen que los cambios, hacen bien. Yo me atreví, mis [email protected] me ayudaron a elegir el tono, les gustá? A mi me fascina ☺️. ¡Feliz lunes para todos!", escribió en ambas plataformas.

Evelyn Matthei aparece en redes sociales con el cabello verde - Instagram

Se trató de una broma del "Día de los Inocentes"

Por un momento, Evelyn Matthei dejó atrás su característico cabello rubio. Sin embargo, todo fue parte de una broma por el Día de los Inocentes que se celebra cada 28 de diciembre.

Así lo explicó la política a través de redes sociales, indicando que todo se debió a la curiosa festividad conmemorada en el mes de diciembre.

"He recibido muchos comentarios respecto a mi publicación del #DiaDeLosInocentes. Y aquí estoy, con la cabellera intacta y mi humor también😅. Cariños a todos los que se preocuparon y me mandaron su ánimo. Reírse un poco, hace bien", escribió en las plataformas.

Junto a sus palabras, adjuntó un video probando que se encontraba con su color de cabello habitual. "Aquí estoy con mi color de pelo usual, no verde. Es que hoy día era el Día de los Inocentes y hay que reírse un poquito. Reírse de uno mismo… Reírse. Hace bien, sobre todo a fin de año. Estamos todos cansados, ha sido un año duro. Así que ese fue el contexto", dijo.

"Perdónenme los que se lo creyeron, pero aquí estoy igual que siempre", agregó entre risas.

