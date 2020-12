Cecilia Bolocco tras violenta encerrona: "Máximo se abalanzó sobre mi cuerpo para protegerme"

El domingo 27 de diciembre, Cecilia Bolocco sufrió una violenta encerrona en la comuna de Vitacura. La ex Miss Universo se encontraba junto a su hijo Máximo, con quien logró escapar tras realizar una rápida maniobra de reversa.

En conversación con El Mercurio, señaló que "yo al comienzo creí que era un auto de la PDI que nos iba a controlar porque estábamos en toque de queda. Fue Máximo el que se dio cuenta de que esto era un asalto a mano armada y se abalanzó sobre mi cuerpo para protegerme mientras les suplicaba a los delincuentes armados que no abrieran fuego".

"Di marcha atrás y los delincuentes, mientras nos rodeaban, hicieron dos disparos al aire. Afortunadamente, pude maniobrar en medio de la carretera y tomar la (calle) lateral de avenida Santa María para regresar a casa, suplicando a Dios que el tercer disparo no viniera hacia nosotros. Fue una pesadilla", agregó.

Posteriormente, señaló que informó lo ocurrido a los guardias de seguridad de la zona y denunció el hecho ante Carabineros.

Cecilia Bolocco reaccionó rápidamente

La violenta encerrona ocurrió cerca de las 22:45 horas, cuando Cecilia Bolocco y Máximo regresaban a casa desde el aeropuerto. Su vehículo se detuvo en la intersección de avenida Santa María con Gran Vía, en donde unos delincuentes descendieron de otro automóvil para intimidarla.

En conversación con el citado medio, la diseñadora reveló que venían de un viaje a Buenos Aires. "Lo que más me preocupa es Máximo, porque veníamos con una carga emocional muy grande, ya que habíamos viajado a Buenos Aires para que Máximo se pudiera despedir de su padre (Carlos Menem), que está agonizando".

Además, se refirió al hecho que vivió, indicando que "me angustia ver los extremos a los que estamos llegando". "Me aflige sobremanera constatar lo que desde un tiempo venimos escuchando una y otra vez. Estos actos violentos tienen a la ciudadanía acorralada, mientras los delincuentes se dan el lujo de delinquir en medio el toque de queda", agregó.

"Es algo a lo que tenemos que ponerle atajo de manera urgente. Ojalá se tomen medidas concretas que nos saquen de esta espiral en la cual pareciera no haber salida", remarcó. "No quiero ver a mi país así. A mí ya me sucedió, pero no quiero que esto les ocurra a otros", finalizó.

