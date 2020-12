Iván Arenas reveló que tiene cáncer de colon: "Estoy tranquilo y con mucho optimismo"

Un complicado estado de salud es el que se encuentra enfrentando actualmente Iván Arenas, quien recientemente fue diagnosticado con cáncer de colon. La información fue dada a conocer por él mismo durante una entrevista con Ciudadano ADN, mientras hablaba sobre el espectáculo de fin de año que prepara el Profesor Rossa junto a Don Carter y Guru Guru, llamado El quinto infarto.

"Todo esto de juntarnos es lo que echo de menos, más que el propio trabajo (…)", dijo en un comienzo, para luego referirse al complejo momento que enfrenta. "Estoy pasando por un momento más o menos complicado, desagradable, me acaban de detectar un cáncer, me van a operar el 6 de enero. Por lo tanto para mí un año de incertidumbre, no se qué va a pasar", señaló.

Profesor Rossa y Guru Guru - Instagram

Pese a su diagnóstico, Iván Arenas remarcó que su show sigue en pie. "Estoy con tranquilidad y con alegría de que hagamos cosas. Y en el fondo, agradecerle con esto a la gente. Por lo tanto, mi propio problema pasa un poco inadvertido y doy con la esperanza de que todo salga bien y que así sea y poder seguir comunicándonos y ojalá que el año sea bueno", comentó.

Además reveló que el próximo 6 de enero le practicarán dos operaciones en una. "Hay buenos pronósticos de lo que me hicieron (…) Es así la vida. Es así. Otros tienen problemas mayores, hay gente que no tiene ni qué comer. De qué me quejo. Yo he tenido una vida muy bonita, muy buena. Soy un afortunado y noto el cariño de la gente", dijo, valorando el apoyo de sus fanáticos en redes sociales.

"Estoy tranquilo y con mucho optimismo. Y más aún con este cierre de año, con un show más encima recordando El quinto infarto", agregó.

Ver más

Macarena Ramis enfrenta complejo momento: su madre fue diagnosticada con cáncer terminal

Andrea Tessa sobre su cáncer de vejiga: "Es un tema con el que tendré que vivir siempre"