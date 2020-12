Jovial, rubia y llena de vida es como luce ahora Carla Sala con su cambio de look

Carla Sala la sensual modelo y bailarina que enamoro al país con su participación en el video clip de la banda mexicana Maná se realizó un cambio de look que le da vida a su rostro y le permite verse aún más joven.

Tomó esta decisión porque considera que un cambio extremo le vendría muy bien además que contó con el asesoramiento de un profesional de la belleza y el apoyo de su esposo José Ernesto Amador quien la apoyó y acompañó en esta decisión

"Me decidí porque quería cambiar mi cabello y no usar extensiones. Me encanta el resultado. Igual solo es pelo, todo crecerá con el tiempo", comentó Sala.

Sus fanáticos y personas de tv apoyan su decisión y comentan lo jovial que luce y lo acertado de su color rubio además del piercing en su nariz que le da un aire más fresco a su rostro. Sin embargo, hay otros que han criticado su look pero ella dice que es feliz con su decisión.

Carla admitió que este look tiene que ver más con su actitud porque puede cambiarse el color de cabello, cortarse, ponerse extensiones etc. "Pero si no cambias tu actitud, si no mejoras, los cambios en verdad no tiene sentido, lo que no debe cambiar nunca es tu alma, tu esencia", escribió.

La animadora de 52 años mencionó que no se hubiera animado si José Vargas, su estilista personal, no estuviera detrás del cuidado de su nuevo look. Ahora ella luce un peinado similar al de Miley Cyrus y Halsey.

