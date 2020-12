Una mujer quedó consternada al ver que el adorno navideño que ordenó su hija es más grande que su casa

La temporada navideña siempre se apodera de nosotros: hacemos planes para las fiestas, compramos regalos para nuestros seres queridos y también decoramos nuestra casa. Y si bien siempre buscamos destacar en este último campo, las cosas se pueden salir un poco de control como lo fue en el caso de la familia Liddell ya que el adorno navideño que ordenaron por Internet es más grande que su casa.

Father installs 35 feet Grinch in his front yard Father mistakenly orders 35-ft inflatable Grinch that is bigger than his house, puts it up for charity | Trending & Viral News https://t.co/hfu4UUQpaw pic.twitter.com/3Lhp8nhfNo

Ray Liddell de Hartlepool, Inglaterra compró un Grinch inflable grande para su pequeña hija Jasmine de siete años ya que lo había visto en línea y quiso lo comprara, pero cuando llegó el producto ambas se sorprendieron un poco por su tamaño.

El Grinch, que costó poco más de 600 dólares americanos, terminó siendo más grande que su casa, con una impresionante altura de más de 10 metros.

Según reseña el portal Mirror, la familia ha puesto el masivo inflable en su jardín delantero para que todos lo vean y dice que ha estado atrayendo multitudes en su área. Comenta que sus vecinos se han quedado con las cejas levantadas al ver semejante adorno navideño.

"Es una imagen de total positividad. La gente viene de todas partes para hacerse fotos. Había una larga fila el domingo por la mañana”, dijo la mamá. “Me aseguré de que todos estuvieran socialmente distanciados. Calculo que deben haber tenido más de 5.000 visitas. Ha sido una verdadera maravilla hasta ahora".

Tras el interés masivo por la decoración navideña, la familia ha decidido aprovechar la oportunidad para recaudar fondos para caridad. Todos los miembros han pedido a los visitantes que vienen a ver al adorno navideño gigante que donen dinero en efectivo y hasta ahora ha recaudado más de 25,000 dólares americanos.

"Quería que esto fuera ambicioso, pero me asombró la cantidad y la rapidez con la que estos extraños estaban donando. Realmente ha crecido como una bola de nieve”, dijo ella con mucho asombro. "Ha sido bueno de muchas maneras. A mis hijos les encanta la decoración y también es una excelente manera de recaudar dinero para esta gran organización benéfica".

Cuando se trata de compras en línea, todos hemos sufrido un error o dos por no leer la descripción del producto con suficiente atención.

Hace poco se presentó el hilarante caso de una mujer que pensó que estaba comprando un sofá nuevo a un precio súper económico, cuando en realidad había comprado un mueble que estaba destinado a la casa de muñecas de una niña.

La mujer le envió un mensaje a una de sus amigas para compartir su increíble hallazgo, solo para que esta le señalara el error vergonzoso: la oferta del sofá era demasiado buena para ser verdad, ya que no era uno normal, sino un mueble de casa de muñecas para niños.

When people ask me why I don’t want to be in a relationship- I will now be using this conversation with a friend as part of my case… 🤦‍♀️ pic.twitter.com/I65Gk1wrXO

— Priya (@BirdCalledPriya) November 20, 2020