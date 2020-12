Eclipse solar: ¿Cómo aprovechar energéticamente este acontecimiento?

Ya nada queda para el próximo eclipse solar del que seremos nuevamente testigos en nuestro país. Tamara Muñoz, creadora de Quiérete.cl, nos comparte una explicación energética de este fenómeno de la naturaleza y nos entrega tips para aprovechar este segundo eclipse que se llevará a cabo el próximo lunes.

Altas expectativas hay ante la perfecta alineación entre la luna, la tierra y el sol que ocurrirá el próximo 14 de diciembre de 2020, y Chile nuevamente será protagonista del eclipse que será visible en un 100% en la región de la Araucanía. El día se volverá penumbra, las temperaturas bajarán e incluso algunos animales se irán a dormir.

La palabra eclipse, del griego ékleipsis, quiere decir 'desaparición' o 'abandono'. ¿Pero sabías que además este hecho afecta energéticamente a las personas? Tamara Muñoz, terapeuta holística y creadora de Quiérete.cl, nos explica su significado: “Energéticamente, un eclipse implica el cruce de los dos astros más significativos, la luna, que astrológicamente simboliza las emociones, y el sol, que simboliza nuestra faceta pública, lo que mostramos al mundo”.

El hecho que se iniciará al medio día, tendrá en Santiago un 80% de visibilidad, en Concepción un 94% y en Temuco, un 100%, pero nos afecta a todos como terreno total: “Que ‘se apague el sol’ por un momento implica que la forma en que nos mostramos, se apaga, se moviliza o cambia”, agrega Tamara.

Eclipse - Pixabay

CÓMO SACAR PROVECHO A ESTE FENÓMENO ASTRONÓMICO

Para Tamara Muñoz los eclipses “indican cambios radicales, sobre todo sobre el lugar donde más visibles son. Sobra decir lo que ocurrió con nuestro país luego del eclipse de sol del año 2019”, y nos recomienda que "no hay que tener miedo, los eclipses solo vienen a botar todo aquello que ya no puede seguir en pie, que no se sostiene”.

Finalmente, Tamara aconseja “abrirnos al cambio y a la transformación que está nuestro país, fluir con ella y desde nuestra creencia pedir que fluya para el más alto bien es lo mejor que podemos hacer. Como tip, ese día es bueno meditar, descansar, tomar agua y ojalá no hacer tantas actividades”.

