Polémico historial: diputado Pedro Velásquez hace arder las redes tras quedarse dormido en plena discusión del segundo retiro del 10%

Mientras se desarrollaba la discusión previa a la votación del segundo retiro del 10% en la Sala de la Cámara de Diputados, el diputado independiente Pedro Velásquez fue sorprendido durmiendo en su asiento en el hemiciclo.

Distintos registros dan cuenta de la siesta de Velásquez mientras colegas suyos intervenían en el debate sobre el retiro de fondos de pensiones. Un funcionario de la Cámara fue en su auxilio y lo despertó.

"En estos días he pasado mala noche, para serle franco. No puedo mentir", declaró el propio Pedro Velásquez en Meganoticias, al ser consultado sobre esta insólita situación.

Su siesta en la Sala en plena discusión del segundo retiro del 10% se suma a otras controversias protagonizadas por el diputado que representa al distrito 5 (Cuarta Región).

Recientemente, el ex militante de la DC y del PRI fue acusado de agredir verbalmente a su colega Marisela Santibáñez. "Eres una mierda", le habría dicho Velásquez tras la votación de la censura a la mesa de la Cámara.

En junio de este año, el parlamentario independiente alineado con la bancada radical protagonizó un escándalo mayor y que le valió ser sancionado por la Comisión de Ética de la Cámara. A través de un video difundido en redes sociales, se pudo ver a Velásquez reaccionar violentamente ante una conductora en la ruta 5. "Si hubiera sido así, el combo en el hocico que te doy no te lo quita nadie", fueron las palabras del honorable.

Por otro lado, cabe consignar que Velásquez, quien fue alcalde de Coquimbo entre 1992 y 2006, fue condenado por fraude al Fisco y negociación incompatible en 2007, a raíz de una compra de terrenos que hizo la municipalidad de de la citada comuna de la Cuarta Región en 2003 por un sobreprecio.

Su nueva polémica, la de la siesta, hizo arder las redes sociales. A continuación algunas publicaciones al respecto:

¿Qué te parece? 🤯👇🏻

El diputado Pedro Velásquez (Independiente, ex DC y ex PRI) se quedó dormido en plena discusión del segundo retiro del 10%. Vergüenza ajena viven del resto y no tienen la decencia de ganar sus lujos dignamente. 😡🤦‍♀️👇 pic.twitter.com/JLDqrT1LhM

— Renatta legger (@ValenzuelaGeor5) December 4, 2020