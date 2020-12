Error de rotulación en anticonceptivas Anulette: 29 mujeres quedaron embarazadas

El Instituto de Salud Pública emitió el pasado 24 de agosto, una alerta sanitaria para el retiro del mercado de las pastillas anticonceptivas Anulette CD por errores en la disposición de las píldoras al interior de los envases.

¿Qué fue lo que pasó? se colocaron placebos en lugar de las pastillas de principio activo y viceversa, además de la ausencia de algunos de esos últimos, y esto se tradujo en 276 mil blísters defectuosos en los consultorios.

De acuerdo a un reportaje de TVN, al menos 29 mujeres han quedado embarazadas tomando estas píldoras.

Los casos de embarazadas

"Me da miedo ser mamá", "pensé hasta en abortar" o "siento que me obligaron a ser mamá a una edad que yo no quería" son parte de las frases que algunas de las afectadas dijeron a 24 Horas, relatando incluso cómo algunas sí querían tener hijos, pero en otro momento.

Otro caso es el de Rocío Sepúlveda. Tiene tres hijos y estaba consumiendo las pastillas anticonceptivas porque había decidido no tener más, sin embargo, ahora se enfrenta a ese futuro con temor: apenas le alcanzaba con sus ingresos para tres niños.

"Es un hijo que va a comer, que necesita educación, que va a necesitar salud", cuenta, agregando que le gustaría que se reconociera el error: "ni aunque a mí me dieran toda la plata del mundo me van a resarcir el daño que yo tengo".

La respuesta de la empresa

Silecia, la compañía detrás de Anulette, aseguró en un comunicado que "las diferencias en el envasado se detectaron en doce blísters" y que la composición de las pastillas y su efectividad no podría verse afectada por el error. Las mujeres que denuncian dicen que sí, por el cambio en el orden de toma y la inversión entre pastillas activas y placebos.