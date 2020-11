Productos sanitarios femeninos serán gratuitos en Escocia y se convierte en el primer país en ofrecer esta ayuda

Escocia se ha convertido en el primer país en ayudar a las mujeres durante el ciclo menstrual al ofrecer productos sanitarios gratis.

Este martes, 24 de noviembre, el proyecto de ley de Productos de Periodo (de suministro gratuito) fue aprobado por unanimidad, luego que en marzo la propuesta superara su primera votación.

Fue la legisladora de la Secretaría de Salud y Deporte del Parlamento de Escocia, Monica Lennon, quien se preocupó por el drama que vivimos las mujeres durante el periodo menstrual, donde no todas cuentan con dinero para comprar toallas sanitarias o tampones.

En un estudio realizado en el 2017 y revelado por la legisladora, se revela que 10% de las mujeres de ese país no puedes pagar por productos sanitarios femeninos, y el 15% tenía problemas para poder adquirirlos.

Delighted to read about @FVCollege ’s continuing commitment to #perioddignity in the @falkirk_herald . Pauline Donaldson and her colleagues have been fantastic at making #freeperiodproducts easy to access, especially during the pandemic. 👏 https://t.co/o13F62soAK https://t.co/4fVlIuYSS4

Incluso, el 19% de las mujeres compraba productos poco adecuados durante estos días, pues no tienen acceso a los productos apropiados por su alto costo.

Según la BBC “con menstruaciones promedio que duran aproximadamente cinco días, los tampones y toallas sanitarias pueden costar hasta US$10,6 al mes en Reino Unido, y algunas mujeres tienen dificultades para asumir ese gasto”.

Al ver estos preocupantes números, Lennon comenzó un movimiento que denominó “pobreza del periodo”, que se refiere a que las personas de bajos recursos no pueden costear o tener accesos a productos pertinentes para la menstruación.

The Bill is passed!!!!

From #GetABloodyEducation to Free for All, Period – we've come so far and are so glad to be a part of the movement. Here’s to Scotland being WORLD LEADERS in the struggle against period poverty 🍃🩸🍃#FreePeriodProducts

how it started how it's going pic.twitter.com/e0U9Es8xDb

— Sanitree (@Sani_tree) November 25, 2020