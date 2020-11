Doctora Cordero le envía recado a Pamela Jiles: "Ella no es la Presidenta de Chile"

Durante un nuevo capítulo de Sentido Común, de Radio El Conquistador, la doctora Cordero le envió un recado a Pamela Jiles, quien figura como una de las impulsoras del segundo retiro del 10% de las AFP. La parlamentaria incluso le propuso al gobierno no ir por un tercer retiro, a cambio de que el Presidente Sebastián Piñera desista de acudir al Tribunal Constitucional (TC) para declarar la inconstitucionalidad del nuevo proyecto.

"Le pido al desgobierno de Piñera que deponga su actitud, que deje que se produzca efectivamente y se apruebe este 10% antes de Navidad, la gente lo necesita con urgencia (…) a cambio de eso le propongo al gobierno que estudiemos la posibilidad de que no hayan más retiros después de este", dijo la diputada.

Por su parte, la doctora Cordero aprovechó su espacio en la radio para enviarle un mensaje a la parlamentaria. "Le quiero mandar un recado a la señora Jiles o señorita Jiles: ella no es la Presidenta de Chile, así que ponga límite a su pretensión de hacerle gallitos al Presidente. Nosotros tenemos un Presidente de la República por el cual muchas personas votamos. Muchas. Yo entre ellas. Y él sacó una alta votación comparada con los promedios que han habido en Chile, de modo que tenga la bondad de respetar al Presidente Piñera, aunque él a veces hace cosas que no lo hacen muy respetable, pero él sigue siendo la figura del Presidente de la República", dijo.

"No esté diciendo 'yo me comprometo a no llamar a una tercera sacada de fondos si él no lleva este tema al TC'. ¿Quién es usted para venir a chantajear al Presidente elegido democráticamente? Marxista, redomada, camuflada… ¡Córtela! ¡Córtela, ya!", agregó.

Doctora Cordero hace un llamado a manifestarse contra Pamela Jiles

Tras criticar a Pamela Jiles y acusarla de chantaje, la doctora Cordero hizo un llamado a manifestarse en su contra. "Yo le quiero pedir a mis compatriotas que, a lo mejor, pudiéramos hacer una tocatina de ollas en la noche, para demostrarle a esta antisocial, narcisista, que se llama Pamela Jiles, que ella no manda en Chile, afortunadamente. Chile tiene un Presidente que elegimos muchas personas, porque era el menos malo de los dos candidatos que había", comentó.

"Por favor, yo lanzo la idea de que pudiéramos hacer algo para manifestar nuestro rechazo a la actitud de esta mujer disocial, narcisa, manipuladora. Ella es del Partido Humanista, ¡vaya título! Y se comporta como una comunista torva y manipuladora. Marxista. ¡Córtela, señora!", agregó.

Ver más

Comisión del Senado aprueba en general proyecto del Gobierno del retiro del 10%

Marcela Vacarezza se llenó de críticas por oponerse al segundo retiro del 10%: "No es el camino"

Segundo retiro del 10% de la AFP: ¿estará la plata para Navidad?