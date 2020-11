Belén Soto revela lo que más ama y odia de las redes sociales

A pocos días de lanzar su segundo libro llamado Mujer Power, la actriz, escritora e influencer, Belén Soto, con más de un millón seguidores en redes sociales, nos habla de su camino hacia la aceptación, el amor propio y el empoderamiento.

En tus redes sociales te muestras muy positiva y empoderada. ¿Hay momentos en que te decaes? ¿A qué herramientas recurres para poder seguir transmitiendo tu mensaje?

Hay que partir de la base y normalizar, que no todos los días son buenos, y que esta bien también, no estar bien. Eso es parte de la naturaleza y lo que nos hace ser humanos. Aceptar y abrazar esos momentos en los cuales no nos sentimos felices, nos decaemos, y desde ese factor poder descubrir qué es lo que nos está afectando o haciendo sentir fuera de nuestra zona de confort. Las herramientas a las que hoy voy a recurrir cuando pasen este tipo de cosas, siempre serán a los hábitos de amor propio que genero con mi propia vida y de esta manera poder continuar con mi mensaje, y sin miedo a mostrarse desde la vulnerabilidad.

Te has transformado en una verdadera referente del body positive. ¿Qué ha sido lo más gratificante de este proceso de amarte?

Lo más gratificante es poder darte cuenta que puedes ser la dueña de tu vida, que nunca terminarás de conocerte, y que sobre todo, tienes la posibilidad de decidir sobre ti y que eso es algo que nadie nos puede quitar. Amarme es uno de los procesos más bonitos que he vivido, en cual más que nunca me siento libre y cómoda con mi cuerpo, pensamientos y conmigo misma.

¿Te quedan complejos o algo que superar con respecto al amor propio?

Los complejos siempre estarán, es importante saber que el amor propio no es una moda, no es algo que finaliza o tiene término en algún momento, es una práctica que uno debe generar todos los días, por el resto de tu vida contigo misma. Eso es lo lindo del proceso de amarte y de auto descubrirte nuevamente, ya que vas a conocer cosas que antes no sabias de ti, y quizás esos “complejos” poder trabajarlos y convertirlos en fortalezas dentro de tu vida.

Las redes sociales tienen de bueno y de malo, ¿qué cosas te han dolido o te han hecho sentir mal realmente?

Lo que más me duele en la actualidad dentro de las redes sociales, es ver la violencia de género que existe, sobre todo entre nosotras mismas, el cómo podemos destruirnos y agredirnos verbalmente tan fácilmente por medio de una pantalla. Ver cómo nos juzgamos sin conocernos es lo que más me duele, pero estoy segura que si generamos prácticas de sororidad entre nosotras, como compañeras, esto puede cambiar. Más que nunca necesitamos estar juntas abrazarnos y apoyarnos.

Al contrario, ¿cuáles han sido las mayores alegrías que te han dado el ser influencer y tener tantos seguidores?

Las mayores gratificaciones para mí es siempre el tener contacto con las mujeres, la confianza que nos tenemos y el cómo hemos podido establecer redes y conversaciones respecto a distintos temas de empoderamiento femenino. Hoy tenemos la oportunidad y posibilidad de ocupar las redes sociales de manera educativa, sobre todo para las nuevas generaciones que pasan la mayor parte del tiempo en el celular y que pueden crecer con un pensamiento mucho más moderno y evolucionado, tanto de la sociedad como del empoderamiento.

¿Nos puedes adelantar algo de tu nuevo libro Mujer Power? ¿Con qué se van a encontrar los lectores?

Mujer Power es un libro 100% enfocado en el viaje del amor propio y empoderamiento femenino.

Les comparto la contra portada del libro:

«Ámate», «acéptate», «empodérate». Seguro has leído estas palabras cientos de veces en redes, o te las han dicho a modo de consejo en más de una oportunidad. Pero, ¿qué significan realmente? En Mujer Power encontrarás la respuesta, emprenderás un viaje sororo en el que aprenderás muchas cosas que probablemente ignorabas y que influencian nuestro destino: verdades sobre sexo, relaciones de pareja, alimentación emocional, maternidad y estereotipos de género.

El amor propio no es una moda, no es algo pasajero, sino una práctica para toda la vida. Hoy todas tenemos la posibilidad de convertirnos en una mujer power, de ser las dueñas de nuestras vidas y de entregarnos el amor que merecemos.

Alerta: si abres este libro, es porque estás dispuesta a cambiar, a reflexionar sobre tu vida y a buscar esa mejor versión de ti misma.

¿Te gustaría incursionar en otros géneros literarios, como la ficción o las novelas?

Claro que sí, me encantaría incursionar en otros géneros literarios, Pero por ahora mi gran foco es ser un aporte e inspirar y llegar a más mujeres con temas que hoy necesitamos conversar y poner sobre la mesa.

¿Te gustaría volver a las teleseries pronto?

Nunca me he ido de las teleseries, durante este tiempo he tenido distintas ofertas de producciones que lamentablemente he tenido que rechazar para poder enfocarme en el lanzamiento de mi segundo libro, pero estoy segura que pronto me verán realizando más desafíos actorales que es lo que más me apasiona.

