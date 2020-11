Camila Silva, ex "Talento Chileno", denunció a su pareja por golpearla embarazada

Quien ganó el programa de CHV Talento Chileno, Camila Silva, hoy pasa por un momento personal muy complicado. La artista denunció en su cuenta de Instagram los maltratos que sufrió por parte de su pareja, padre del bebé que espera, y que la golpeó estando embarazada.

"Nicolás Vásquez me agredió embarazada. Adjunto el audio del que hablé en el video más pantallazos de WhatsApp y desde su productora SOCIAL NIGHT. Para que a ninguna más le pase", escribió en la publicación, en la que sumó evidencias.

La cantante explicó que su pareja la empujó y se me pegó con el refrigerador, golpeándose en el vientre y en la cabeza, por lo que debió realizarse una ecografía de urgencia.

"Hago esto porque no fui la primera y se que tampoco seré la última. Jamás pensé que estaría en esta posición, durante dos meses tuve miedo y vergüenza por lo que viví, hoy cuento mi historia porque la justicia no funcionó y no me quedaré en silencio, sé que en Conce muchos lo conocen, espero puedan darse cuenta de a quien tienen al lado", señaló en un video.

La cantante además en el registro explica que todo comenzó cuando vio que su pareja intentó botar a su propia madre por las escaleras, además de antecedentes de violencia con sus amigos y expresas.