Martín Pradenas habla sobre el caso Antonia y niega haberla violado: "No me siento responsable por su muerte"

En el reestreno del programa de investigación periodística Informe Especial de TVN, Martín Pradenas rompió el silencio y habló por primera vez desde que fue formalizado por los delitos de violación y abuso sexual, sobre el caso de Antonia Barra.

El imputado de 28 años insiste en su inocencia y señaló que "en el video que nos besamos, abrazamos y nos vamos de la mano", argumentando que se trató de una relación consentida.

Aunque en un principio, Pradenas iba a aparecer en cámara, finalmente fue su padre, Iván, quien leyó una declaración de su hijo, en la que da respuestas a cinco preguntas de manera escrita. "No me siento responsable por su muerte", comenzó relatando.

Sobre el video clave del caso señaló que "ambos estábamos bajo los efectos del alcohol. Se ve que nos besamos, acariciamos, abrazamos, reímos y nos vamos juntos tomados de la mano. Ella nunca expresó temor y jamás se vio con la necesidad de defenderse. Jamás hubo daño de mi parte".

"No la violé y jamás le hice daño. Me declaro totalmente inocente", agregó durante sus declaraciones y continuó señalando no saber "porqué dijo que fue violada, porque siempre hubo una participación mutua".

Sobre los motivos que llevaron a Antonia Barra a abandonar la cabaña donde estuvieron después de la fiesta, e irse sin despedirse de nadie, según el imputado fue porque "ella no conocía a nadie. Ella no quería que la identificaran porque estaba en una reconciliación con su ex pareja, según me enteré después".

En relación a la llamada telefónica posterior que tienen ambos indicó que "la llamé cuando me enteré que le dijo su ex pareja que la había violado. La increpé diciendo que era una mujer adulta y debía hacerse cargo de sus actos, jamás la amenacé con publicar sus fotos como dijo su padre, siendo una grave acusación, ya que ni él ni nadie tuvo acceso a la llamada", cerró.

Finalmente, el próximo 21 de noviembre se cumple el plazo de investigación para dar paso al juicio oral que determinará si Martín Padrenas es culpable o inocente de los delitos de abuso sexual y violación en contra de Antonia Barra.