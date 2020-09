Mafe Pérez una colombiana ejemplo de emprendimiento

La colombiana Mafe Pérez, graduada de la Maestría en Diseño de Innovación Social de la Escuela de Artes Vis uales (SVA) en Nueva York, gracias a la beca Paul Polak y Colfuturos una de las diseñadoras de innovación social más sonadas por estos días.

Oriunda de la ciudad de Bogotá, Pérez ha transformado marcas y productos líderes por medio de sus metodologías de Diseño Centrado en el Humano, lo que ha dado como resultado campañas de gran éxito para empresas internacionales con conciencia social y ambiental de sus productos como KeVita por PesiCo, Patagonia Provisions, Clover Sonoma, organicgirl y Rebbl, quien busca minimizar la trata de personas por medio de bebidas elixir de la selva Amazónica.

“Durante mis más de 8 años de trabajo, he estado vinculada a varias organizaciones sin ánimo de lucro como el Banco Mundial, Not For Sale, SumAll.org NYC y Cool Culture-USA. De igual forma, he colaborado con las principales figuras de la industria, incluida Tina Ross Eisenberg, fundadora de CreativeMornings”, asegura la artista colombiana.

CreativeMornings, la comunidad creativa

Desde hace 5 años, Mafe Pérez es la organizadora de CreativeMornings San Francisco, organizando mensualmente eventos y conferencias para la comunidad creativa la cual está establecida ya por 10 años.

“Desde hace 5 años he sido la organizadora y anfitriona de CreativeMornings San Francisco, California, una de las comunidades creativas más grandes del mundo. Allí hemos curado y ejecutado más de 80 eventos presenciales con más de 20.000 asistentes en diferentes ubicaciones, empoderando a creativos locales a dar charlas inspiradoras y talleres de diseño”, añade Pérez.

En estos espacios han participado, entre otros, el museo del SFMoMA, la startup Yelp, compañías tecnológicas como Google, Dropbox y Facebook, y organizaciones culturales como IDEO. Gracias a esto, el trabajo de la colombiana ha sido presentado por The New York Times, Boston Globe, Outside Magazine y Travel + Leisure.

Mafe Pérez participó en la conferencia anual Partnership for A Healthier America en Washington DC liderada por Michelle Obama donde ganó por la creación de una aplicación digital enfatizando en nuevos hábitos saludables de alimentación para los colegios públicos en Estados Unidos.

En la actualidad, Mafe Pérez sigue colaborando con empresas de impacto ambiental y social en California y Europa y dedicando parte de su tiempo en dos proyectos: La Pasta Fresca, un espacio creativo en el cual se enseñan clases personalizadas para todas las edades para hacer pasta de colores, sabores locales y técnicas totalmente artesanales, y Copas & Conversaciones, un grupo de mujeres para mujeres en Bogotá en el cual las conversaciones de la vida, tanto profesional como personal son bienvenidas. Un espacio mensual para conocer nuevas mujeres en el área creativa y emprendedora con un toque humano y real.