Hermana de Norma Vásquez critica a Carabineros: "Que todo Chile se entere no la protegieron como mujer"

Mariana Vásquez, hermana mayor de Norma Vásquez, la carabinera de 20 años asesinada el pasado sábado, entregó nuevo antecedentes del femicidio ocurrido el pasado sábado en Linares.

El principal sospechoso del asesinato es el también carabinero Gary Valenzuela, quien se encuentra detenido y este miércoles será formalizado por la Justicia.

"Esta relación no era algo formal, ellos pololeaban y estuvieron juntos como tres meses. Eso es lo que recuerdo de las cosas que me conversaba mi hermana. Nosotros solamente sabíamos el apellido a este desgraciado. No sabíamos nada de él, ni su nombre", señaló Mariana a Hora 7.

En esa línea, aseguró que Norma "tenía una grabación, que tiene Fiscalía, de casi una hora, donde este muchacho reconoce lo que hizo, lo que intentó hacer y que llama a su padre, también perteneciente a la institución".

Ahí Vásquez asegura que la familia del acusado"le ofreció dinero y regalos caros, cosas a las que ella no accedió. Le dijo "yo te perdono, Dios te perdona, trata de cambiar, pero a ti te voy a denunciar", y fue a denunciar con la PDI, donde creo que estaban haciendo algo”.

Duras críticas a Carabineros

La hermana mayor de la víctima criticó duramente a la institución por no brindarle ayuda a Norma, considerando que existían denuncias previas en contra de Valenzuela.

"Tenía denuncias anteriores por hostigamiento a una expareja. Ya tenía algo más en su carrera de teniente, tenía una documentación sobre algo, un homicidio creo, no estoy bien clara sobre eso. Tenía cosas que se las estaban tapando", acusó.

"Supuestamente Carabineros está para el resguardo de las personas, están para proteger a la sociedad, no al contrario. Estoy velando para que se haga justicia y que todo Chile se entere de que a mi hermana no le brindaron la protección como mujer. Acá en Chile a la mujer no se le ayuda", cerró.