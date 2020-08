Una chica fácil, la nueva película de Netflix que cita varios temas del feminismo

Recientemente, Netflix estrenó Una chica fácil en Argentina.

La película se encuentra como la tercera más vista de la plataforma.

Una chica fácil(2019), muestra el verano de Naima(Mina Farid), una adolescente de 16 años junto a su prima, Sofía, (Zahia Dehart quien es exprostituta), en Cannes.

El lema de Sofía, es exprimir la vida al máximo y para ello usa su magnetismo sexual, donde gracias a los favores de sus ricos amantes, consigue disfrutar de los lujos de la ciudad francesa, junto a su prima.

Naima, al principio asiste fascinada ante el desparpajo de Sofía.

La joven, es franca y admite que a ella no le interesa la profundidad.

"No me interesa el amor, prefiero la sensación, la aventura, los sentimientos no me importan", declara Sofía.

Asimismo, le da un consejo a su prima y es que no debe esperar nada, sino que ella debe iniciar todo.

Algunos críticos aseguran que tiene cierta similitud con el cine del aclamado y fallecido cineasta de la Nouvelle Vague, Eric Rohmer y es cierto.

Los planos largos, las reflexiones superficiales que aparentemente abren un clic sobre una cuestión más relevante, la posición de la mujer francesa, como una mujer hermosa, educada, que es fácil para el sexo pero no para el amor (hablamos de esa época).

Zahia Dehart interpreta a Sofía, una mujer que vive de los regalos y atenciones de los hombres. - Instagram

Dirigida por por Rebecca Zlotowski, la película divide a los sectores feministas.

Por un lado, se encuentra la crítica de que una mujer tenga que recurrir a su aspecto físico para sacar ventaja.

Por otra parte, está el lado de cómo Sofía, disfruta de la sexualidad tanto como un hombre.

“Para ser feminista, no hace falta mostrar a mujeres astronautas o neurocirujanas. Es un placer para mí mostrar a mujeres en el cliché de la superfeminidad”, declaró a la agencia de noticias AFP la directora, miembro del colectivo 50/50 que aboga por una mayor paridad en la industria del cine.

Zahia Dehart, previo al rodaje, había estado involucrada en un escándalo con dos futbolistas.



Respecto a eso, Zlotowski expresó que tenía "simpatía por las mujeres víctimas del escarnio público".

Es evidente, que Zlotowski sostiene una posición feminista muy parecida a la de la escritora Virginie Despentes.

Despentes, revolucionó al mundo con su libro La Teoría de King Kong, donde defendía la prostitución como una forma de empoderamiento.

Asimismo, Dehar subrayó que "una mujer fácil no es peyorativo" sino "una mujer que disfruta de su sexualidad tanto como un hombre".

"No es frecuente ver a una mujer como el Sophia" , expresó.

