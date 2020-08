Nano Calderón será trasladado al Centro de Justicia para ser formalizado por parricidio frustrado

El pasado lunes se conoció que Hernán Calderón Argandoña fue internado en la clínica psiquiátrica El Cedro, ubicada en la comuna de La Reina, luego de permanecer seis días prófugo tras atacar a su padre con un cuchillo y efectuar un disparo al interior de su departamento en Las Condes.

Tras conocerse su paradero, efectivos del OS-9 de Carabineros concurrieron hasta el recinto para notificarle una orden judicial emitida por la Fiscalía Oriente. Según informó la cuenta de Twitter de la entidad, el joven de 23 años quedó con custodia policial y será trasladado al Centro de Justicia durante la jornada de este martes para ser formalizado por el delito de parricidio frustrado.

Fiscalía Oriente informa: efectivos de OS9 concurrieron a clínica donde se encuentra internado Hernán Calderón A. para quedar a cargo de su custodia, exhibir orden judicial por delito de Parricidio y trasladar al imputado mañana al Centro de Justicia para su formalización. pic.twitter.com/NIjo8yO3ir — Fiscalia Oriente (@fiscaliaoriente) August 17, 2020

Querella

Recordemos que el pasado lunes, la pareja de Hernán Calderón Argandoña, presentó una querella en contra de su suegro por abuso sexual reiterado. La denuncia fue interpuesta ante el Cuarto juzgado de Garantía de Santiago, en donde se encuentra en calidad de reserva.

La acción judicial fue presentada días después de la polémica familiar, en la que el joven atacó a su padre con un cuchillo, provocándole una serie de heridas en sus manos. En el documento, la joven describió algunos hechos ocurridos entre septiembre del 2019 y junio del 2020, cuando vivía en el departamento del abogado.

"Posteriormente, en marzo de este año, comencé a percibir una actitud extraña por parte del Sr. Calderón, él se me acercaba bastante y yo sentía que me miraba de una manera distinta, me hacía insinuaciones. A modo de ejemplo, puedo señalar que el día 8 de marzo el querellado se acerca a mí mientras yo estaba cocinando, él me agarra por las caderas, me da un beso en cada mejilla y me dice descansa. Aquello para mí fue bastante incómodo, sentí que fue inapropiado, comentándole a mi amiga Karen Siciliano Cabezas, que tenía duda de sus intenciones", precisa el libelo.

