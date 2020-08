Lo que se sabe hasta ahora de la desaparición de la joven Ámbar

Una semana lleva desaparecida Ámbar Cornejo, la joven de 16 años domiciliada en Villa Alemana, que tiene a la Policía de Investigaciones (PDI) llevando a cabo una intensa búsqueda en los últimos días.

¿Qué se sabe hasta ahora? Este martes, el personal de la PDI confirmó que encontró muestras de sangre en una prenda que estaba en un dormitorio de la vivienda de la madre, la cuales están siendo analizadas para verificar si la muestra pertenece a Ámbar.

El subprefecto Marcos Quiñones señaló que "estamos trabajando con nuestro laboratorio de criminalística, con la finalidad de realizar los peritajes pertinentes que están relacionados con la sangre humana que se levantó en el sitio del suceso. Hay que verificar cuál es el origen y de quién serían esos restos biológicos".

La relación con un doble homicida

La joven de 16 años desapareció el pasado 29 de julio cuando fue a la casa de su madre a buscar la pensión alimenticia que le depositaba mensualmente su padre, que se encuentra en el norte.

Maritza García, tía de la joven desaparecido, asegura que la joven tenia mala relación con su madre, debido a la pareja de su progenitora, identificado como Hugo Bustamente, quien desde hace un tiempo estaba en libertad tras un doble crimen cometido en 2005 cuando asesinó a su pareja e hijastro.

"La casa de la pareja de la mamá está como a siete cuadras de esta misma calle. Ella ni siquiera entraba a esa casa, decía dos palabras si es que, porque tenía mala relación con su mamá. Le entregaban su plata y se devolvía", señaló García.

Encerrada en un departamento

Este miércoles, Katherine Llanos, prima de la mamá de Ámbar entregó nuevos detalles de la tormentosa relación entre la progenitora y la joven desaparecida. “A Ámbar no le gustaba la relación que su mamá tenía con este tipo. Ella no medía la violencia que tenía con Ámbar. Una vez la dejó encerrada en el departamento que tiene en Limache, la dejó encerrada sola, y si no fuera por un conserje que le abrió la puerta…".

"Las discusiones siempre eran por el tema de la pensión alimenticia, porque la madre nunca le entregaba el monto que correspondía", aseguró Llanos.

Tras los episodios de maltrato y violencia, Ámbar decide irse a vivir con su tía Maritza García, quien reside a siete cuadras de la casa de la madre de la joven, en la calle Covadonga en Villa Alemana.

Por ahora, la PDI y Carabineros continúan con la intensa búsqueda en los cerros de Villa Alemana y se espera que en las próximas jornadas se logren los resultados de la sangre que fue encontrada en la casa de la madre de la joven.