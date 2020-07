El concepto de la belleza: "La belleza es una construcción ideológica y política"

La belleza es algo que está culturalmente impreso. Hay una barrera impuesta que ha fijado la idea de que una persona solamente por tener buen aspecto llegará a la aceptación social.

En Nueva Mujer, hay dos expertas en el tema que nos ayudan a diseccionar un tema tan abstracto.

Estas son Agueda García, graduada en Psicólogía en la moderna Utel de México,con una Maestría en Análisis y Negociación del Conflicto por la Universidad de Brandeis (Massachussets, USA),dedicada al coach y con diplomado en asesoramiento de imagen, autora del libro El arte de autoasesorarse y asesorar en imagen personal y Karina Faccia, licenciada en Antropología por la Universidad de Buenos Aires, profesora e investigadora de la Universidad Nacionalidad de la Matanza y de la Universidad Nacional de Avellaneda.

García, quien ha maquillado y tratado a personajes públicos, afirma que por su consulta pasan principalmente mujeres de 30 años para arriba aunque esto va acorde según su educación.

"Eso depende de la historia familiar, si tu madre te enseñó a aceptarte. Hasta las mujeres mas seguras tienen algo que trabajar pero tener algo que trabajar en imagen personal no quiere decir estar acomplejadas", expone.

La psicóloga, afirma que a "a los 30 años le pueden pasar muchas cosas a alguien y a veces la arruga es una excusa para no dejar salir el dolor para tapar otras cosas".

"Si no nos enseñaron a envejecer bien hay un montón de lecturas", afirma.

Por su parte, Facci apunta que "por lo menos desde el siglo XVIIIla belleza hegemónica ha sido impuesta por el sistema capitalista". También juega un papel esencial la publicidad.

"Silvia Federicci lo plantea en esos términos, el capitalismo es la base del patriarcado y del machismo y de ahí lo podemos pensar desde el disciplinamiento de los cuerpos y esa cuestión moral de la mujer de cómo va vestida. […]La cuestión de cómo vistes y el maquillaje plantea una cuestión social y una estigmatizaron y cómo se construye la belleza a través de esos parámetros, la cuestión de la moral y la cuestión de clases. Si ves una mujer que tiene otro patrón étnico y con un condiciona social diferente la vas a ver en caritas o Unicef. Hay patrones q no va a parecer en un patrón que no quiere Dove o si lo hacen de una manera muy distinta", enuncia.

"La publicidad es una herramienta sumamente eficaz para el esquema, para vendernos productos y sentidos", describe.

DEFINICIÓN DE LO BELLO

Más allá del concepto de proporción del pintor e inventor Leonardo Da Vinci, las dos expertas sostienen la complejidad y delicadeza del tema, donde interviene la cultura, la seguridad, el capitalismo y feminismo.

"Podemos desarrollar que es lo normal, lo normal es lo que imponen los discursos hegemónicos, además esta dicotomía entre ser hombre y mujer también podemos pensar en ser gorda o gordo o flaca o flaca, rico o pobre, fíjate vos como estas cuestiones aparecen atravesadas por esta idea de quienes son los que establecen la idea de estos cuerpos normales. La construcción de la belleza está establecida por lo que es la constitución de pertenecer a una causa social y en cada grupo", establece la antropóloga.

Karina Faccia, licenciada en Antropología por la Universidad de Buenos Aires, profesora e investigadora de la Universidad Nacionalidad de la Matanza y de la Universidad Nacional de Avellaneda. - cortesía

García, asegura que "existen los patrones de belleza y esos funcionan en unas culturas y en otras".

Asimismo, comenta que conoció "a muchas modelos maquillándolas de jóvenes, espléndidas" de las que se percató que "por la forma en la que hablaban de sí misma" no les esperaba un gran futuro.

"Las más bellas no son siempre las que llegan mas lejos sino porque las mas bellas son las más solas, en estas sociedades machistas las mujeres pelean en general hablando sociológicamente por el hombre que es el premio mayor. Las mujeres muy bellas a veces son frenadas por las mujeres no tan bellas que las consideran competencia y enemigas, por eso a veces las muy bellas deciden dejar pasar a las otras", continúa.

La profesional, cree que uno de los errores es precisamente que el patriarcado haya enseñado a las mujeres a necesitar un amor romántico y que piensen que la belleza es el trampolín hacia ello.

Para esta psicóloga, es importante que las mujeres aprendan que la autorRealización se puede conseguir de muchas maneras, de forma laboral o social como ejemplos, pero que el amor no es lo único que llena.

Faccia, menciona la maternidad.

"Acá en Argentina en la década de los 30, con los discursos higienistas y eugenésicos, construyeron esta idea de la patria que produzca trabajadores y reproduzca ciudadanos y la clave era pensar en que las mujeres tenemos instinto maternal, que tenemos que estar sanas y fuertes y aparecía ese ideal de la mujer con ese cuerpo voluptuoso que hoy en términos la medicina diría es un cuerpo con sobrepeso u obeso pero era un cuerpo que mi bisabuelo en el norte de Italia valoraba como bello porque era la mujer que podía darle visto", declara.

La antropóloga, agrega que "igualmente en esa época las esas esposas tenían problemas de desnutrición de abortos y había femicidios".

MITOS Y ORÍGENES

Al preguntarle a Faccia si las mujeres de la Prehistoria, empezaron a a arreglarse, mientras sus maridos iban de caza y ellas se quedaban en las cuevas, la profesional comenta que el transcurso de "hominización la belleza estaba en proceso de construcción cultural".

"Si hablamos del proceso de hominización la belleza estaba en proceso de construcción cultural, si bien nosotros mamíferos, en el proceso de hominización una de las cosas q se constituyo fue el lenguaje, el pensamiento racional y ahí es cuando empieza a aparecer".

"Está cuando el hombre se iba a cazar y las mujeres se quedaban en las cuevas, y querían acicalarse, como la s pinturas en el cuerpo como una forma de conquista. Y ahí está el germen de la cultura. Pensar en los gérmenes de la construcción. Cultural, también tenemos que pensar en lo que es la sexualidad humana, no somos solo biología, y nos encontramos con la cuestión de acicalamiento. Era algo más básico mas primitivo", defiende.

Sobre esas frases dichas de que "los hombres son visuales " o "naturalmente infieles", Faccia se muestra muy tajante con las teorías basadas en cuestiones puramente biológicas.

"Esta es otra forma de estigmatización desde la biología, para pensar en hombre o mujer y que circulan en otros discursos biologizantes. Justamente el patriarcado y sobre todo el machismo se fundamentan en algunas cuestiones de la biología para pensar que muchas veces se señala en la distinción de los hombres y las mujeres entonces vienen con las frases de que el hombre es más visual", apunta.

"Desde un punto de vista antropológico la antropología nos viene a enseñar a desnaturalizar y reconstruir ese idea de la belleza visual, hegemónica", reitera.

Faccia continúa con que son "los feminismos son los q rompen este discurso de la belleza, q no existe una biología, un patrón que diga que es el que corresponde a esos ideales de belleza".

"La belleza es una construcción ideológica y política", concluye.

LA AUTOACEPTACIÓN

Agueda, explica la importancia de ser consciente desde la infancia, que si no se muere a una edad temprana, se envejecerá.

"Hay un montón de artículos que dicen que cuanto más joven y mas consciente eres de que vas a perder tu juventud, mejor vivirás tus 50 y pico tus 60 y pico.Hay mujeres por las que han pasado cosas muy fuertes, algunas han sido abusadas y se quejan por sus arrugas porque no pasaron sus traumas. […] A veces la gente necesita tratar traumas, en el coaching de imagen, saltan los traumas que quedan obvios que se avanzaría mucho mejor que cuando esa persona esté lista pueda tratar ese tema. Hay un antes y un después. Por eso hay gente que se hace dos o tres coaching".

La experta, añade que su método de trabajo cuando llegan mujeres a su consulta, su mayor responsabilidad es "ser integral, no dejar de lado detalles que puedan hacer que después hagan trastabillar a la clienta no dejar de escucharlas, saber la teoría, escuchar patrones de habla observar patrones de conducta, ser discreta en cuanto un contexto", no dar un diagnostico si no se tiene la información adecuada y esperar a que se cumpla todo el ciclo de la asesoría para cerrarlo correctamente.

"Es necesario mantener belleza exterior con un interior muy bello o trabajado, yo como persona necesito tener un exterior Se relaciona con la invisibilidad. Si yo voy invisible con la calle hasta q no hable no voy a llamar la atención, si yo cuando hablo se nota que sé expresarme, q sé lo que quiero, que no hablo de más, que no hablo mal de los demás, que no digo cosas que no son, ahí me pregunto, ¿es necesario un exterior si con la voz me alcanza? ", plantea.

García, quien confiesa que le encanta el adjetivo "adecuado porque habla de inmunidad", explana que "uno de los principales "problemas mayores en la vida es no conseguir lo que quiere".

"Si tu quieres algo y te falta algo, ve a por ello, la vida no espera", comenta, y cita su caso personal de que ella consiguió lo que quiso gracias "a saber pedir ayuda" y a escuchar y absorber lo que aprendía.

"Hay q dar crédito al pensar de los demás. El mundo necesita ropa, brillos, buenos cortes, pero es más importante si una chica sabe hablar y opinar", finaliza.

