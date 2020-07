Abogado defensor de Pradenas: "Martín es un chico interesante, tiene aspecto de actor de cine"

El juicio contra Martín Pradenas, en defensa de Antonia Barra, ha cobrado relevancia nacional. El martes 21 de julio se realizó la formalización del joven por el delito de violación. Los hechos habrían ocurrido el año pasado en la región de La Araucana. La joven se suicidó unos días después.

Tal ha sido la relevancia del caso, que incluso se batió un récord. Cerca de un millón de conexiones se registraron para ver el proceso. Un récord en las transmisiones del Poder Judicial y que supera cualquier otro caso similar. Y es en este contexto que, ambas partes presentaron sus argumentos. Los de la defensa de Martín han generado amplias reacciones en medios locales y redes sociales.

El defensor de Praderas es el abogado Gaspar Calderón. Calderón es reconocido, pues fue también el abogado defensor del ex cabo de Carabineros Walter Ramírez, quien fue condenado por la muerte del comunero Matías Catrileo, entre otros casos. Durante la defensa de Martín, el profesional de las leyes señaló que " la embriaguez era de ella no de Martín Prádenas, ella venía de antes así prendida" refiriéndose al estado de Antonia Barra.

"Un chico interesante"

Sumado a lo anterior, el abogado señaló que "Martín es un chico interesante, tiene aspecto de actor de cine". El abogado también cuestionó el relato de una testigo clave del caso, la amiga de Antonia, Consuelo Uribe, quien llegó a buscarla hasta la cabaña en Pucón donde ella se encontraba. “Si es que estaban ebrios, bueno uno más que otro, eso no lo sabemos. Se dice que fue rescatada por su amiga Consuelo Uribe, eso tampoco es cierto. Antonia Barra sale sola”, dijo en la audiencia.

A esto agregó que Pradenas “no le ofreció trago, no bebió nada con ella. Por lo tanto, la embriaguez, el estado etílico es de ella, ahí no participó Martín Pradenas. Es más, el fiscal nos acaba de decir que en 5 a 10 minutos máximo se retiran de la disco”.

Filtración de datos

“Su señoría, aquí hay testimonios que debe haber estado muy contenta, alegre, como decía ella estaba prendida. Hay un testimonio que es de Benjamín Morales que dice que estaba en esas condiciones, es más dice que bailó con ella y dice que se besaron la madrugada de esa fiesta por lo tanto tenemos que entender que salió por su voluntad de la disco, por sus medios, nadie la tira, nadie la empuja, nadie la secuestra”, apuntó el abogado.

Calderón mencionó varias veces a las amenazas de muerte que les han llegado tanto a él como a Praderas. Acusó que se habían filtrado sus antecedentes personales y destacando las declaraciones contra Pradenas. “La verdad es que esto ha sido absolutamente una especie de impulso, donde la pasión, el sentimiento ha jugado un papel preponderante”, manifestó. “El juicio ya está hecho, no sé si valdrá la pena más adelante hacer el juicio porque la gente, lo cree, que si no lo condenan lo espera la justicia social”, dijo.

Han recibido ataques

En conversaciones con TVN Red Araucanía, el abogado señaló que la familia de Pardenas ha sufrido diversos intentos de ataques en las últimas horas, destacando un intento de quemar la cerca de una casa de veraneo de la familia, ubicada en Licanray. Según indicó, en las últimas horas se vio afectada la seguridad de Pradenas, su familia y de él mismo, donde desconocidos lanzaron botellas a la vivienda de los cercanos al acusado.

Pese a lo cual indicó que la familia "no tiene miedo". El abogado pidió también en paralelo a la población no hacer juicios adelantados al caso, reiterando la inocencia de su defendido. "Debiera la resolución judicial lograr entender que acá hay otras realidades y no las que se les inculcaron de manera social", aseveró. Calderón añadió que "la violación, la mujer, el 'no es no' y las Tesis no tienen mucho que ver con un conflicto judicial". Finalmente, enfatizó al canal local que "nosotros lo que queremos buscar es el resultado: inocente o culpable".