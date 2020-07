Entrevista a Estela de Carlotto: "Las mujeres tenemos una fuerza que desconocemos"

Hablar con Estela de Carlotto, a través de una línea telefónica si el interlocutor no la hubiese visto nunca, apenas a los dos minutos de charla, adivinaría a una mujer con una elegancia y modales exquisitos y con una fortaleza vital que envidiarían muchas personas de altos cargos.

Y no solo eso. Estela de Carlotto transmite una franqueza y una dulzura, que provoca que al finalizar la conversación se sienta una inexplicable ternura y alegría.

Presidenta de la asociación de Las Abuelas de Plaza de Mayo, de Carlotto, desde la dictadura argentina, ha consagrado su vida, no solo a encontrar a su nieto desaparecido, si no a ayudar a localizar a todas esas personas que trataron de borrar.

CUARENTENA Y ACTIVISMO

Estela, califica el covid-19 como "un virus nuevo, un enemigo desconocido que afecta a toda la humanidad" y en especial a las personas mayores.

"A todas las abuelas nos ha tocado estar en nuestros hogares y hay que hacerlo para cuidar al otro pero esto no significa que estemos de vacaciones", aclara.

La activista, cuenta que están trabajando con los equipos técnicos de la asociación para seguir averiguando donde están los nietos y mujeres de más de 40 años.

Asimismo, asegura que los abogados están controlando los juicios y que al estar cerrada la oficina, el proceso es más lento, pero que los técnicos al recibir llamadas o emails sobre personas que dudan su identidad, son asesorados "para ir avanzando en la posibilidad de que cuando termine la pandemia tener un encuentro".

"Hacemos reuniones semanales con un equipo técnico para ver que es lo que se ha hecho en la semana y tener presente en la sociedad que estamos buscando unos 300 nietos que aún no se han encontrado y cuanto antes se encuentren antes comenzarán una nueva vida con su nueva identidad con su prole", dicta.

LAS ABUELAS

Estela de Carlotto, en la dictadura, le tocó ver cómo desapareció su marido al que encontró a los 25 días tirado en un descampado, maltrecho, pero sobrevivió.

Quien seguía desaparecida era su hija Laura, que se encontraba en un campo de concentración muy cerca de donde vivían ellos.

Laura tenía una pareja a la que mataron y ella permaneció encerrada hasta que dio a luz a un bebé, y apenas dar a luz, fue también asesinada, con 23 años.

"Laura tenía 23 años cuando la asesinaron entonces esta historia me enseñó a sacar lo que tenía dentro, la fuerza de una madre que se transforma en leona cuando le secuestran a un familiar y a un hijo", formula Estela.

La presidenta de Las Abuelas, agrega que cuando inició la búsqueda de su hija "no estaba sola", ya que se reunió con otras señoras cómo ellas que buscaban a sus nietos y a partir de ahí nacieron las abuelas.

"Las mujeres tenemos una fuerza que desconocemos, yo era maestra, de directora de escuela, un lugar de amor, de niños que todo es la protección del educar y yo tenía por dentro una fuerza de no importarme si me iban a matar porque no me daba miedo de salir, yo tuve un atentado en mi casa en democracia y me salvé porque Dios lo quiso. No tengo miedo por las mismas balas que mataron a mi hija Laura y eso me llena del amor por ella para buscar a los responsables", declara.