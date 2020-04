Javiera Mena: “El coronavirus pone en evidencia lo mismo por lo que se luchaba en las calles”

Reina indiscutida del pop regional. No sólo es la cantante responsable de himnos generacionales, también es productora, toca el piano y tiene un conocimiento admirable en softwares de música. Sus ritmos saben de lo más tradicional de la canción chilena, composiciones honestas y personales, como escuchamos en su primer disco Esquemas Juveniles (2006), hasta lo más vanguardista del pop actual, mostrado en sus últimos álbumes Otra Era (2014) y Espejo (2018).

Nominada a Premios Pulsar, Grammy Latino, MTV Millennial Awards, Copihues de Oro y MTV Europe Awards; y con pasos por escenarios como el Festival de Viña del Mar y Coachella, Javiera Mena no sólo es pionera en la ruta de mujeres del pop que hoy triunfan, también es parte fundamental de nuestra historia musical reciente. Una mujer que se ha atrevido a experimentar sonora y personalmente, siempre fiel a las directrices que dibujan su vida.

Por estos días está radicada en Madrid, y desde casa trabaja en lo que será su nuevo álbum. Hace un par de semanas conocimos Flashback, el primer estreno de este venidero quinto disco, una canción que logra fusionar toda su historia: la nostalgia por lo que ya fue y los sonidos que están por venir, demostrando que puede ser muchas versiones de sí misma, tal como queda plasmado en el videoclip que acompañó el estreno.

Pandemias, evolución, meditación, estallido social, influencias electrónicas nórdicas, y la camada de cantantes pop, son sólo algunas de las cosas que conversamos con la cantante hace algunos días.

Nos gustó mucho Flashback, y la incursión en la música electrónica bailable (EDM por sus siglas en inglés) que tuviste. ¿Cómo se gestó este regreso a sacar canciones?

Me encanta el EDM, el mundo ha avanzado tan rápido que incluso suena vintage, como algo del pasado. Trabajé la canción con el productor sueco Stefan Storm, y al principio era más disco beat, más de lo que yo hago, pero fue agarrando esto de él y me encantó. Es una canción que trabajé en Chile, en México y España. Es bien viajera.

Tiene este componente de una nostalgia de futuro…

Es una lectura vintage que hartos músicos están haciendo. Suena a los ochenta, pero con toques de hoy. Si la tocas en piano, puede ser una canción muy clásica de hace unas décadas, pero, al momento de vestirla, nos quedó mucho más moderna. La palabra flashback ya es muy ochentera también. Me gusta la dualidad que tiene la canción, es interesante y es una evolución de mi sonido.

¿Qué tan difícil es hacer un disco que no sea la segunda parte de otro, considerando que ya tienes cuatro álbumes?

Es imposible despegarse de lo que una es. Hay que aceptar las etapas y entender que es imposible inventar algo, sobre todo si tu trabajo ya está presente en las personas. Se puede evolucionar, aunque es difícil con el paso de los años, porque ya tienes tus referentes, tus vivencias. La manera de refrescarme ha sido componiendo con otras personas, antes lo hacía sola. Para este disco, compuse con Luis Jiménez y con una de las integrantes de la banda española Cariño. Eso para mí fue como volver a nacer un poco. Ahora mismo estamos puliendo el disco. Estaba trabajando las canciones con el productor chileno Pablo Stipicic, y me tuve que venir en el último vuelo antes de que cerraran la frontera. Una locura. No pudimos seguir, así que ahora estamos trabajando a distancia, como todo el mundo.

“Guardando las proporciones de lo terrible que estamos viviendo, ésta puede ser una especie de retiro espiritual, porque te empiezas a dar cuenta de todos tus patrones habituales, queda todo en evidencia porque no hay escape”

¿Cómo ha afectado tu creatividad todo el tema del coronavirus?

No he estado muy creativa. Como todo el mundo he estado muy conectada. Nuestras vidas se transformaron en una película, una distopía difícil de creer. Estoy tratando de asumir todo, llevo más de veinte días encerrada acá en Madrid y todavía no puedo abrir el corazón, pero de a poco. Trato de no ver noticias todo el día ni estar en internet tanto rato. Es un arma de doble filo. Hay memes que me hacen reír y puedo hablar con gente de Chile, pero es una situación mundial bien difícil como para estar todo el día hiperconectada. Leí que grandes obras se han hecho en cuarentena, ya veremos cómo nos va.

Sabemos que tienes una fuerte influencia budista, que practicas la meditación. ¿La estás aplicando por estos días?

No había podido meditar hasta hoy, que logré sentarme en el cojín. Lo que nos pasa mucho, creo, es que dormimos, pero no descansamos. Despierto cansada a pesar de darme el lujo de dormir nueve horas, pero no descanso. Hoy medité y me di cuenta que ayuda mucho a ponerle pausa a la cháchara mental que una tiene, ese nerviosismo, la incertidumbre. Usar unos diez minutos de meditación puede servir para canalizar eso. Creo que es un buen momento para darle una oportunidad a las prácticas espirituales, hay un montón de gente haciendo lives en Instagram, como mi maestra Elisa Marzuca. Guardando las proporciones de lo terrible que estamos viviendo, ésta puede ser una especie de retiro espiritual, porque te empiezas a dar cuenta de todos tus patrones habituales, queda todo en evidencia porque no hay escape, no podemos salir a evadir.

¿Crees que saldremos de esta pandemia como una mejor sociedad?

Es una pregunta que me hago harto. Si miramos el pasado, vemos muchas pandemias que dejan un momento de apertura, pero después volvemos como una plaga que asusta animales, que se come todo, que produce incansablemente. Esto va a ayudar, va a servir, pero siempre vamos a tener este lado destructor que nos tiene rozando el fin del mundo. No puedo ser la new age buena onda que dice que todo va a salir increíble, porque la historia da antecedentes. Hace poco leí Sapiens, que está buenísimo, donde dicen que nos quedan diez generaciones de homosapiens, entonces vengo con esa vibra, pero creo que todo tiene algo positivo y algo negativo. Sin duda, habrá mucha luz y evolución también.

Estás viviendo la pandemia en Madrid y lo mismo te tocó en octubre, durante el estallido social. ¿Cómo lo pasaste con eso?

Fue angustiante por la lejanía. Parecido, pero de otra manera, algo social, grande, mucha gente conectada en un mismo tema. Cuando volví a Chile por un par de semanas, logré reconectar con mi país, me di cuenta de que somos una sociedad feudal armada alrededor de un centro privilegiado, mientras el resto pasa penurias. Me surgieron muchas preguntas, pero también fue una inyección de energía el poder salir a la calle, ver las caras de otros y otras. Siempre he admirado a la sociedad argentina que sale a exigirle a la clase política, y yo sentía que Chile no era así. La consigna “Chile despertó” me gustó un montón. Mis amigas argentinas siempre decían “los chilenos tan dormidos que son, nunca piden nada”, y ahora sí. Sentí un orgullo social.

¿Qué crees que va a pasar con las demandas que se exigían en la calle hasta antes del coronavirus?

El coronavirus pone en evidencia lo mismo por lo que se luchaba en las calles. Tenemos una salud terrible. A mis amigos españoles les explico el sistema, el valor del test, y no se la creen. Me da pena pensar en la salud, en las jubilaciones. Nadie se puede hacer el leso, esto va más allá de tu partido –que es algo que encuentro bastante obsoleto–, sino que va con esa consigna que nos quedó tan bien puesta: la dignidad humana. Eso es lo que nos queda claro a todas y todos, es una verdad que no se puede tapar.

Hablando de Chile, ¿por qué crees que sale tan buen pop desde este país?

Tengo miles de teorías, todos los días una diferente. Creo que hay sonido fresco, somos como una isla y esa aislación nos hace ser no tan ambiciosos. Esa falta de ambición creo que hace que nos salga bien. En estos tiempos el pop ya es un género alternativo, todo es urbano ahora, y me parece que Chile sigue apostando a esta cosa más melodiosa y melancólica que tiene el pop.

Un ejemplo de eso es la larga lista de cantantes mujeres que triunfan acá y afuera…

Creo que es súper lindo lo que está pasando. Lo más interesante que está saliendo de Chile son propuestas de mujeres, y no sólo de artistas, también de ideólogas, visualistas, managers. El aire fresco de la industria lo traemos nosotras.

¿Te sientes una especie de referente al respecto?

Cuando partí ni siquiera se hablaba de feminismo, han cambiado harto las cosas. Cuando saqué Otra Era, con la foto con los pechos al aire, tampoco se entendía como ahora y esto fue el 2014, no hace tanto. Desde mis comienzos, fui muy abierta con el tema LGBT, me siento pionera en ese sentido, en el empoderamiento de la mujer, en la disidencia. Prefiero verlo así, es bonito, me siento con el pecho inflado. Ha sido decisiva la apertura de espacios para mujeres en la música, y también tiene que ver con que empezamos a creer en nosotras, a agarrar información, leer en internet, y ahora nos encontramos en una construcción muy bonita.

Quedan muchos desafíos para las mujeres en todos los rubros, pero, ¿cuáles ves más urgentes en la música?

Siempre hago hincapié en la relación de las mujeres con la tecnología, porque creo que hay una idea de que a nosotras nos cuesta más. En la casa es el papá el que arregla la tele, hay un tema de crianza. La música es una ciencia y hay pocas científicas. He querido mostrarme como una mujer que se relaciona directa y fluidamente con la tecnología. Se nos ve sólo como cantantes, medias loquillas si sabemos usar máquinas, y no es así, es normal. Falta la parte tierra de relacionarnos con los softwares, los equipos, de una manera más común y no como una excepción, como nos han hecho creer.