"Váyanse del barrio": el bullying a una enfermera que lucha contra el Covid-19

Mientras muchos realizan manifestaciones en agradecimiento por el esfuerzo que está haciendo la primera línea de trabajadores de la salud que enfrentan el coronavirus día a día, siempre hay pequeños grupos de personas que rayan en la enfermedad y tratan de perjudicar a gente que arriesga su vida por la de todos.

Mari Asselborn remeció las redes sociales el fin de semana cuando publicó los mensajes que le dejan algunos vecinos pidiéndole que se vaya de su departamento.

Y todo porque ella es una enfermera, una de las héroes que enfrentan la pandemia.

La trabajadora de la salud, que ejerce en el Hospital Cullen de Santa Fe, Argentina, el sábado salió a pasear a su perro y de regreso se encontró con el siguiente cartel: “Sabemos que sos enfermera hija de p… Váyanse del barrio vos y tu hija. Nos van a contagiar a todos. Vamos a juntar firmas”.

Al día siguiente apareció un nuevo cartel amenazante, por lo cual Asselborn optó por compartir esta violencia en su Facebook.

"Haber gente. Esto se está desmadrando me parece que ya se está yendo al carajo. Yo cumplo con mi trabajo, cumplo con el deber de cuidar a la persona sana y enferma, tengo ética, moral, y vocación de servicio (…) Pido al o los/as personas que les molesta mi profesión que dejen la cobardía de lado y me digan a un metro y medio de mí cuál es el problema, que tienen conmigo, hasta ayer me lo tomé como de quien viene y le resté importancia pero hoy ya me está empezando a molestar y voy a llevar esto a la justicia y tendrán que ser citados uno x uno de los vecinos a declarar. Estas son amenazas, a mi niña y a mí, y eso no lo voy seguir tolerando", posteó la enfermera.