Oso paseando por las calles de un pueblo mexicano revuela las redes

Aunque parezca increíble, es verdad. En esta cuarenrtena se ha visto de todo, pero una de las cosas más espectaculares es ver un oso paseando por las calles de un pueblo mexicano. El vídeo se ha vuelto viral en Twitter y no es para menos. Todos los días no podemos ver algo así.

El vídeo fue captado en la noche. En él se ve un oso caminado de lo más tranquilo por un sector de Nuevo León en Monterrey. Al parecer el animal buscaba comida, pero lo que recibió fue la cara de sorpresa de los habitantes del pueblo que no pudieron evitar grabarlo.

No son cisnes en Venecia pero sí son osos paseando campantes en mi pueblo quieto. #COVID19mx pic.twitter.com/WvJZjk2nk0 — Azafrán con Miel (@Azafran_ConMiel) April 15, 2020



El oso aprovecha las calles desiertas y parece inspeccionar cada lugar con suma precisión. En el vídeo no hay humanos, probablemente porque es de noche, pero también podría deberse al resguardo que la pandemia del coronavirus ha causado en todo el mundo.

¿Raro o normal?

En las redes sociales se ha desatado toda una serie de comentarios en los que los usuarios se debaten en si es normal que un oso pasee por las calles del pueblo mexicano o se trata de algo natural.

Para algunos se trata de algo normal que este tipo de cosas ocurran. Esto debido a que se trata de la colonia Satélite Acuaducto, hacia la zona sur de Monterrey Nuevo León. Para otros, no obstante, es algo fuera de lo común, un hecho totalmente fortuito.

Cómo activar los animales 3D de Google para tomarte selfies y divertirte en casa Una forma de entretenerse en aislamiento es abrirle la puerta del hogar a estos animales virtuales

Pero que el vídeo se haya vuelto viral ya demuestra que no es una cosa común. No es lo mismo ver perros y gatos todos los días que un oso caminando sin temor alguno por una zona poblada de humanos ¿Estaría perdido? ¿Tendría hambre? ¿Cómo llegó allí? ¿Qué estaría buscando? Las incógnitas que deja el animal son muchas, pero la sorpresa de las personas es aún mayor, por eso el revuelo en el Twitter.

Lee también: #ElZooVaATuCasa para conocer la fauna silvestre de Ecuador

Te recomendamos en vídeo: