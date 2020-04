Se viraliza vídeo de niña llorando al creer haberse contagiado de coronavirus en México

Una broma de la madre le salió muy mal. Le hizo creer a la su hija que había contraído coronavirus en México mientras la filmaba. El vídeo se hizo viral porque la niña estalla en una crisis de llanto.

La verdad es que la pandemia está causando terror en el mundo entero y los niños son más susceptibles a todo lo que se está viendo en televisión. La mamá no pensó que le causaría tal crisis a su hija. Luego, de pedirle un rollo de papel higiénico le hizo creer que estaba contagiada.

La niña que creyó haberse contagiado de coronavirus en México tuvo una reacción inesperada. Se miró las manos, salió corriendo a lavabo y comenzó a la várselas para luego arrugar la cara y estallar en llanos.

El coronavirus en México no es juego

El coronavirus en México no es causa de juego y en el mundo entero tampoco. Millones de personas se han contagiado con esta terrible enfermedad que hasta ahora no tiene cura y mantiene al mundo paralizado. La actuación de la madre no fue bien vista por muchos en las redes sociales donde se hizo viral el vídeo.

“No estamos para hacer bromas y menos a los niños. Es una madre sin consideración alguna que expone a su hija a una terrible crisis mental. Debería ser demandada. Si hubiera tenido tomado consciencia de lo que hizo hubiese abrazado a su hija, perdirle perdón y, sobre todo, no subir el vídeo a las redes sociales”, se quejó una cibernauta.

Las redes sociales estallaron con el vídeo de la pequeña que llora al creerse contagiada con coronavirus en México. Algunos aseguran que el buen humor nos hace bien en medio de la tragedia en la que se ha convertido la tragedia, mientras otros hasta han señalado que la madre de la niña debería ir presa. Lo cierto, es que el vídeo no deja de reproducirse y compartirse en las redes sociales.

