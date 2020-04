Unidas en la crisis: conoce estas redes de emprendedoras

En tiempos complicados los clichés toman sentido. Somos parte de una sociedad compleja, conformada por miles y miles de formas de hacer las cosas, pensar y vivir; aún así tenemos puntos de encuentro, sobre todo en etapas como una pandemia mundial. Que la unión hace la fuerza no es secreto, sin embargo, la empatía y la colectividad, solemos olvidarlas en el piloto automático que es la rutina.

El coronavirus nos puso en jaque a todas, pero las emprendedoras se han visto directamente afectadas. Algunas madres, hijas, con socias o en solitario, muchas mujeres –sin distinciones– se las han tenido que arreglar para sortear las limitaciones de la cuarentena, el distanciamiento, e incertidumbre económica que aqueja sus ingresos.

Constanza Artigas fue mamá y sus propósitos cambiaron rotundamente. “Llevaba más de diez años trabajando como diseñadora en una empresa, cuando terminó el posnatal de mi segundo hijo, y decidí renunciar para estar presente en la crianza”, cuenta la emprendedora, que recién lleva un par de meses en esta aventura. Entre buscar opciones freelance y el estallido social, se atrevió a crear algo propio. “No sólo para generar un ingreso, sino que para tener algo mío, que me motivara como mujer y me permitiera salir adelante con mis sueños y ganas de emprender”.

Así nació Mombies (@mombies._), una tienda online y sustentable que ofrece ropa de segunda mano de excelente calidad, incluso con intervenciones, para mujeres, embarazadas y bebés. “La idea es llegar a diversos tipos de mujer, en sus diferentes etapas y roles de la vida”, dice la diseñadora que vio cómo la pandemia afectó el inicio de su marca.

“Cuando me enteré de que mi comuna estaría en cuarentena total, sentí mucha pena e incertidumbre. Justo estaba agarrando vuelo y sentí que se me cerraban las puertas”, cuenta, y asegura que las ventas bajaron bastante los primeros días, hasta que se las ingenió para poder enviar sus productos sin exponer a nadie. “Tuve que buscar otra manera de estar presente y seguir con la difusión. Eso me mantuvo firme”.

Melanni Sani estuvo en una serie de trabajos que no la apasionaban, se puso a indagar en oficios y profundizó su interés por la moda. “Publiqué en Instagram mis primeras creaciones sin mucha expectativa, pero la respuesta me motivó a seguir creando para todas las personas que se atrevieran a vestir distinto, sobre todo, para quienes querían ser creativos en su apariencia, pero no encontraban ropa que se les ajustara al cuerpo”, y así es como nació su marca Es Neón (@es.neon).

“Llevar un emprendimiento es enfrentarte a dificultades constantes, pero en este último tiempo las dificultades son globales. Estamos todos viviendo en la incertidumbre, sintiendo miedo, ansiedad. La salud es tan frágil que es importante que nos cuidemos de todas las formas posibles. La cuarentena significó dejar de producir, pero no dejar de pagar cuentas o arriendo”, explica sobre lo que vive hoy.

Min Rebolledo reflexiona sobre la crisis: "De todas las situaciones se sacan experiencias positivas" Cultiva hábitos saludables que logra transmitir a una comunidad que anhela, a través de la alimentación, una vida equilibrada sin dejar de lado el goce. Esta cuarentena, que la mantiene hace casi un mes en casa, le permitió parar sin dejar de compartir sus mejores recetas.

Redes necesarias

Pero, ¿cuál es la relación entre estas mujeres? Ambas comprenden la necesidad de las redes de emprendedoras, comunidades de todo tipo en las que los proyectos pueden afirmarse y apoyarse. “Entre tanta adversidad y tantos cambios es primordial conectarnos con nuestras pares. A veces llevamos los emprendimientos de manera tan solitaria, que olvidamos que hay muchas personas viviendo y sintiendo lo mismo. El simple hecho de conversar hace que la carga anímica se aliviane, surjan ideas y proyectos”, comenta Sani.

Constanza, por su parte, está en contacto permanente con otras emprendedoras que participan en ferias en la comuna de Ñuñoa. Además, asegura que las redes sociales han sido súper importantes para la difusión. “Son útiles para compartir ideas y consejos sobre cómo podemos renovar nuestro negocio para que no se congele mientras respetamos la cuarentena”.

En palabras de la creadora de Mombies, “cada una tiene algo que aportar y que le puede servir a la otra, ya sea experiencia o la manera de implementar un negocio, cómo difundirlo, dónde vender. En tiempos de crisis, sobre todo como una pandemia, es vital unir fuerzas, apoyarse y ser generosas con nuestro conocimiento. Siempre hay algún dato o consejo que puede inspirarte o servir para tirar para arriba, reinventarte. La creatividad no siempre está a flor de piel, menos cuando además de trabajar, tenemos que seguir con la crianza y la figura de multirol que ejerce aún la mujer en nuestra sociedad, y que se ha hecho todavía más patente con esta cuarentena”.

Melanni ve cómo, desde el feminismo, las mujeres nos hemos reencontrado en distintos espacios. “Las dificultades que todas hemos experimentado a lo largo de la vida nos han unido, y hoy necesitamos de esa compañía en todos los ambientes que transitemos: comunidades, trabajos, emprendimientos. La comunicación, la economía y las relaciones interpersonales están cambiando y éste es el momento de repensar cómo queremos vivir de ahora en adelante, qué rol queremos tener dentro de lo comunitario”.

Además de las redes de apoyo, urge el compromiso concreto de parte de organismos oficiales hacia estas emprendedoras. “Si bien el Estado dispone de fondos concursables para emprendimientos de mujeres, creo que sería interesante que existieran plataformas digitales que recopilen esta información, formando una guía completa con lugares donde se puedan dar a conocer nuestras ideas”, dice Constanza, algo que varias comunidades de emprendedoras ya están haciendo.

¿Qué opciones existen?

“Muchas están en serio riesgo y fueron fuertemente golpeadas, por lo que se verán enfrentadas a cerrar sus negocios o a una situación de quiebra”, explica Johanna Reyes, directora ejecutiva de Mujeres Emprendedoras (mujeresemprendedoras.cl), una agrupación que acopla a pequeñas y medianas empresarias con el fin de intercambiar experiencias, formarse y apoyarse.

“Estamos en permanente contacto entre las socias de la corporación, para ver cómo podemos ayudarnos entre todas y hacer frente a la crisis. En ese sentido, Mujeres Emprendedoras está realizando diversos seminarios y capacitaciones online mediante nuestras redes sociales. La idea es abordar temas como las medidas tributarias anunciadas por el gobierno, la Ley de Insolvencia y el Reemprendimiento, además de otros temas, como es el digitalizar negocios”, cuenta.

Pertenecer a grupos o redes es vital para fomentar que otras se atrevan. Johanna concluye que “las redes de colaboración son muy fuertes e indispensables para poder hacer que otras emprendan y logren materializar sus ideas de negocios. En casos de crisis como la que vivimos, son éstas contenciones las que cumplen el rol fundamental para el funcionamiento del ecosistema, pues es lo que nos permite estar unidas y en permanente colaboración para ayudarnos entre todas y lograr superar esta situación, compartiendo conocimientos, ayudas, y todo lo que necesitemos”.