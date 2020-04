Adriana Lucía es una de las artistas colombianas más queridas por el público. La sentida canción de Adriana Lucía sobre las víctimas del conflicto

Su participación y posterior triunfo en MasterChef Celebrity la pusieron en el ojo público.

Además, siempre ha sido reconocida por su activismo y trabajo social.

Se refiere constantemente a la situación social del país, algo que le ha hecho ganar fanáticos y detractores.

Incluso, tuvo una participación importante en el paro nacional del 21N.

Ahora, ha conmovido a muchos por su más reciente sencillo "Para Hablar De Amor".

En el que habla sobre el conflicto armado en Colombia.

Y es que en Abril se conmemora el mes de la memoria y la solidaridad con las víctimas.

La cantante, tiene la intención de darle voz a quienes no la tienen, a quienes han decidido no escuchar.

"Este es un país que de alguna manera ha borrado algunas voces y, ha decidido no escuchar a otras… es por eso, que en esta canción me planteo un dilema mío como artista, en donde la voz no solo es importante para cantar, la voz también es importante para hablar de amor… la voz también es importante para usarla por aquellos que no tienen voz".