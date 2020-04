Nuevos lanzamientos que no puedes dejar de escuchar durante la cuarentena

Para esta cuarentena, uno de los mejores entretenimientos es actualizar la cartelera musical con los sencillos estrenados recientemente por los artistas y combatir el aburrimiento.

Drake marca la pauta

Uno de ellos es Drake, con su nuevo éxito Toosie Slide.

El rapero canadiense lanzó este tema con un vídeo grabado en su casa y un reto que se ha vuelto viral en Tik Tok. La canción está disponible desde inicios del mes de abril y es una de las novedades en la industria.

La lujosa e increíble mansión de Drake donde grabó su más reciente éxito Toosie Slide muestra cómo pasa la cuarentena el cantante.

Dua Lipa consiente a sus fans

Otra que está de estreno es la británica Dua Lipa con su tema Future Nostalgia y álbum homónimo, disponible en el mercado en medio de la cuarentena.

En él incluye temas como "Don't Start Now", "Cool", "Boys will be Boys" y otras siete canciones más que puedes disfrutar en plataformas como Youtube.

Rihanna vuelve a la palestra en cuarentena

La oriunda de Barbados regresó a los primeros lugares de reproducción con su colaboración junto a PartyNextDoor, "Believe it", lanzada el 27 de marzo.

Este marca el retorno a su carrera musical luego de estar un tiempo alejada y enfocada en otros aspectos profesionales como diseñadora y empresaria.

Rosalía sigue en el top

La española no se ha detenido en su producción artística desde que empezó a arrasar con los primeros puestos. Para mantenerse de esa manera estrenó "Dolerme".

Este tema es una balada pop que sigue reflejando el lado más sentimental de la catalana, de acuerdo al medio The Happening.

The Weekend más romántico

El canadiense de raíces etíopes sigue ocupando el primer puesto en carteleras como la de Los 40, después de 12 semanas en la lista, con sus nuevas canciones.

Una de las más sentimentales es "Scare to Live", lanzada a mediados de marzo, conformando "una triste balada pop", en un álbum que "mezcla erotismo, depresión y psicodelia", de acuerdo al citado medio The Happening.

Te recomendamos en video: