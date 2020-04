Jared Leto y Harry Styles se unen en una noble iniciativa para ayudar en la pandemia

Aunque no se hayan puesto de acuerdo, la intención es la misma. Harry Styles y Jared Leto, ambos cantantes, están ofreciendo camisetas para recaudar fondos a favor de los afectados por el coronavirus en medio de la pandemia.

El exintegrante de One Direction se encuentra en Estados Unidos y tuvo que suspender su gira hasta 2021 por motivo de la cuarentena globalizada, así que aprovechó la ocasión para mostrar su lado más humanitario.

La camiseta diseñada por el británico de 26 años es blanca y tiene un mensaje que invita a las personas a quedarse en casa, reseñó Harpers Bazaar.

Esta puede conseguirse en su sitio web oficial por tiempo limitado y la donación irá a parar en manos del Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud, apuntó el medio.

"Mantente en casa. Mantente a salvo. Protéjanse los unos a otros", reza la vestimenta valorada en 26 dólares.

No obstante, otro que se ha subido a la ola de buenas iniciativas durante este momento, es el también cantante Jared Leto.

El líder de 30 Seconds to Mars anunció en su cuenta de Twitter que pondría a disposición camisetas benéficas para ayudar a la ONG estadounidense Partners In Health, que proporciona asistencia sanitaria a comunidades desfavorecidas, de acuerdo a Mondo Sonoro.

After numerous requests- we created a #JaredLetoCinemaClub tee in the hope we could raise some much needed support for COVID-19. 100% of profits will be donated to @PIH and I will personally match all monies raised. May the Force be with you: https://t.co/GCQUCRpAjH

— JARED LETO (@JaredLeto) April 3, 2020