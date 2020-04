La campeona ajedrecista Carla Heredia, cumple cuarentena para abrazar a su madre

La maestra internacional de ajedrez, Carla Heredia, cumplió dos semanas de aislamiento voluntario sola, en prevención de la propagación del coronavirus, para poder abrazar con confianza a su mamá, en su suelo natal, Ecuador.

La campeona ecuatoriana lleva seis años residenciada en California (Estados Unidos), y tal como ella misma lo contó en su cuenta de Twitter, hace más de dos semanas, su mamá fue diagnosticada con cáncer.

La salud de su mamá la motivó a regresar a Quito el martes 17 de marzo, luego del anuncio de cierre de fronteras en el país norteamericano.

"Decidí no quedarme de inmediato en la casa de mis papás, porque están en el grupo vulnerable. Por eso, una amiga ecuatoriana me prestó un departamento para los días en cuarentena", contó Heredia al diario Primicias.

Además compartió en su cuenta de Twitter que sus días de distanciamiento social no han sido nada para lo que viven los ecuatorianos sin recursos para alimentarse o sin acceso a las pruebas del covid-19.

👌Ya cumplí el aislamiento obligatorio por venir de Usa 🇺🇸 a Ecuador 🇪🇨

14 días sin salir a ningún lado, sin hablar en persona con nadie. Pero esto es nada en comparación a lo que día a día miles de ecuatorianos sufren: no tener dinero para comer, no poder hacerse la prueba etc. pic.twitter.com/Ce1MVTjH8N

— Carla Heredia (@HerediaCarla) April 1, 2020