Uno de los videos más viralizados de las últimas semanas en Colombia ha sido el de una mujer que insultó a policías mientras le hacían un comparendo. ¿Qué pasó con María Victoria, la mujer del escándalo en Bogotá?

La mujer, conocida como María Victoria, se hizo tristemente famosa por sus insultos a los agentes.

El impacto de esta situación habría provocado, incluso, que fuera despedida de su empleo.

Según dijo la propia María Victoria a W Radio, la situación por la que se hizo famosa empezó en un supermercado.

Según ella, echó algunos objetos a su cartera y los empleados del supermercado pensaron que los iba a robar.

Por esto, habrían llamado a la Policía, que la detuvo y posteriormente la dejó ir.

Los agentes, según la mujer, se habrían quedado con su cédula, y al exigir que la devolvieran, le impusieron un comparendo.

"Quiero pedirles disculpas a los policías por tratarlos así, pero lo que no fue leal fue que me hubieran grabado, hubieran sacado ese video viral y por eso mi trabajo me despidió. Era un día festivo, de lunes a viernes uno trabaja", aseguró la mujer que insultó a policías.