Con el aumento de los casos de COVID-19, la vida de muchas personas ha cambiado. Mujer denunció que después de regalarle un mercado, domiciliario lo habría cambiado por licor

Aunque muchos están trabajando desde sus hogares, aún hay muchas personas que deben salir a trabajar.

Entre ellos, el personal de salud, y quienes prestan servicios a la ciudadanía.

Por eso, domiciliarios de diferentes aplicaciones siguen trabajando en las calles.

Y muchos han querido agradecerles por seguir cumpliendo con su labor en medio de la incertidumbre.

Por eso, se viralizó en redes, una iniciativa en la que las personas regalaban mercados a través de aplicaciones de domicilios.

Una de ellas es 'Rappi' en redes empezaron a difundirse capturas de pantalla de quienes tenían un buen gesto.

Asimismo, los internautas se conmovieron por las reacciones de muchos de los trabajadores al enterarse del obsequio.

Sin embargo, ahora una mujer se hizo viral debido a que su historia, salió mal.

A través de su cuenta de Twitter, la cuenta de "Maria Camila Cristo" denunció un insólito hecho.

Y es que, supuestamente, después de decirle al domiciliario que le regalaría lo que había comprado.

Él habría sustituido varios de los elementos con dos botellas de Whisky y por ello, el precio habría cambiado.

Según las capturas, el domiciliario le informó de eso a través de un mensaje en la aplicación y le confirmó que "el nuevo total era de $488.730".

Solicité un pedido a @RappiColombia quise tener un buen acto de buena para ayudar y el señor que tomo el pedido se aprovechó de esto para realizar más compras que yo en ningún momento autorice y me estafo. @RappiColombia no me ha solucionado. @sicsuper pic.twitter.com/2mtsE6OELs

— Maria Camila Cristo (@MariaCamilaCri2) March 31, 2020