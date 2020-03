Falleció el papá del famoso humorista Piter Albeiro

Piter Albeiro anunció que su papá murió de cáncer en las últimas horas.

El santandereano hizo el anuncio en las redes sociales, en donde se mostró bastante triste.

De acuerdo a su relato, debido a los aislamientos por el coronavirus, no se pudo despedir de su papá.

Su padre venía sufriendo de cáncer y, en los últimos días, se complicó su estado de salud.

"Ayer murió mi papá de un cáncer, no pudimos despedirlo unidos en familia, no pudimos abrazarnos y decirnos que estamos juntos. A veces la vida es cruel, los planes de Dios no siempre son nuestros planes, pero hoy desde la distancia sufro, lloro, y oro porque no les pase a ustedes", contó en su publicación.