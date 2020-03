Estas son las medidas que se tomarán en el concierto de Maroon 5 por el coronavirus

View this post on Instagram

COMUNICADO OFICIAL Ocesa Colombia confirma el normal desarollo de actividades del concierto programado para el sábado 14 de marzo de 2020 en el Parque Salitre Mágico de Bogotá. Todo el proceso de montaje esta desarrollandose dentro de los cronograma oficial y parametros establecidos. Considerando la situación de seguridad con respecto a Covid-19 Ocesa Colombia se ha apegado a los lineamientos de las instancias oficiales de salud. Se han reforzado todos los protocolos y las medidas necesarias para velar por la seguridad del publico en general con el fin de garantizar el mejor espectaculo. Recomendamos tener en cuenta estas indicaciones: – Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón o usa soluciones a base de alcohol como gel antibacterial. – Evitar tocar nariz ojos y boca, aunque las manos estén visiblemente limpias el virus puede estar presente. – Cúbrete la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo inferior del brazo al toser o estornudar. – Evita saludar de beso y mano. – No toques la cara con las manos sucias (ojos, nariz y boca). – En el evento próximo se encontrarán puntos de salud equipados para atender eventualidades de salud de los asistentes en donde se realiza una valoración inicial, atención inmediata y traslado a un centro hospitalario si la emergencia lo requiriere.