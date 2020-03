Fotógrafa que perdió la visión de un ojo reconstituye el momento y exige justicia

“Ese día, el 31 de diciembre, decidimos ir con unos amigos a registrar este Año Nuevo histórico en Plaza Dignidad. Nos juntamos a cenar donde un amigo audiovisual, ahí en Santa Lucía. Compartimos la comida, conversamos felices sobre lo que se iba a dar. Estábamos tranquilos porque el intendente Guevara había anunciado el retiro de Carabineros y que el derecho a reunión iba a ser garantizado. Nunca imaginamos que iba a pasar algo grave. Cuando terminamos de comer, agarramos nuestras cámaras, micrófonos y mascarillas para documentar y caminamos por la Alameda”, relata Nicole Kramm, fotógrafa y documentalista.

Nicole (@nicole_kramm), que desde el 18 de octubre registra un documental autoral sobre el estallido social, iba con sus amigos periodistas y audiovisuales cuando escucharon gritos de alerta. “Cuidado, están tirando cosas, están disparando”. Justo pasando el monumento de Carabineros de Chile, a la altura del GAM, divisaron una serie de piquetes escondidos tras las palmeras.

“Yo vi a un fuerza especial tirando cosas con una honda. Nos preocupamos, tratamos de acelerar el paso para evitar algo y, en eso, siento el impacto de este objeto. Un balín negro. Sentí cómo me quitaron un sentido. Sentí cómo el ojo me rebotó, no sé cómo describirlo. Fue muy fuerte y doloroso. Me descompensé y empecé con dolores de cabeza, ganas de vomitar e histeria total”, dice la joven que asegura nunca haber vivido una crisis de pánico hasta esa noche.

Pánico, incertidumbre y estado de negación: “Ojalá que sea la frente, la nariz, pero el ojo no, el ojo no", pensaba. Mientras sus amigos gritaban por voluntarios, la fotógrafa se tocó el ojo, y al encontrarse la mano llena de sangre, lo confirmó. "Estos gallos me jodieron, le achuntaron".

Dice que Carabineros, cuando se dieron cuenta que le habían dado a alguien, siguieron disparando. “Me quedó tan grabado, fue shockeante, pensaba ‘si ya me jodieron el ojo ¿por qué siguen disparando’". Los voluntarios hicieron un escudo humano y pusieron la espalda, mientras sentía cómo sonaban los balines en las mochilas de sus amigos. “Una chica me pone un parche en el ojo y dice ‘es un trauma ocular grave’. Me venda toda la cabeza y lo primero que pensé fue en Gustavo Gatica. No sé por qué fue lo primero que pensé, supongo que sabía que me habían quitado un sentido”.

La madrugada del 1 de enero del 2020, Kramm fue trasladada al GAM con taquicardia y la presión baja. “Temblaba entera, tenía miedo, pena. No podía abrir el ojo, el párpado estaba caído y sangrando”. Por protocolo, los médicos, las TENS (Técnico en Enfermería Nivel Superior) y las enfermeras no podían hacer nada hasta calmarla. Cuenta que un chico le hizo aromaterapia y que, luego de una hora, logró recibir el primer auxilio. “El balín llegó justo a la altura de la pupila”, le contaron.

Por suerte, su ojo no se reventó. Cuando se lo abrieron, y se tapó el otro, se dio cuenta que no veía nada. “Veía todo negro. El médico me pidió que estuviese tranquila, pero ¿cómo lo iba a estar si no veía?”. Su primer abrazo 2020 fue con él y las TENS. “Me la lloré toda, con la fe de que no fuera nada, pero sabía que era gravísimo”, cuenta relatando cómo siguió esa noche: volver a la casa de su amigo y aguantar hasta la mañana siguiente. “Vomité toda la noche, nunca me había sentido tan mal. Quise descansar, pero tuve pesadillas. Desperté con el dolor del balín”.

“A la mañana siguiente, me ingresaron a la Unidad de Trauma Ocular del Hospital Salvador (UTO). Me criminalizaron”. Le cuestionaron su versión y le preguntaron cómo sabía que había sido Carabineros. Esa mañana le confirmaron que el panorama era grave. Un trauma ocular contuso. “El daño era nervioso. Nunca más iba a lograr ver por ese ojo. Había perdido el 90% de la visión. Me quería morir. Pensé en mi carrera, fotoperiodismo, cine. Mi arma de trabajo, mi herramienta, me la quitaron por ir caminando. Sentí impotencia, pena, no tenía consuelo. Estuve varios días mal, súper mal”.

No es difícil imaginar lo terrible que fueron las primeras semanas, entre dolores, miedos y secuelas. “Te afecta la vida completa. Doble visión, el sol hace pésimo, mi sensibilidad en el ojo es horrible, mi pupila está tan dilatada que la luz es muy dolorosa, tengo que estar con parches, con anteojos de sol todo el día, echándome gotas, el ojo llora, duele, punza. La presión normal es 10/12, a veces tengo 35. Me dijeron que el dolor cada vez iba a ser peor. Esto es crónico, de por vida me voy a tener que tratar todos los meses. Me va a salir un glaucoma, voy a tener cataratas, cada vez van a aparecer más problemas, dolores”.

¿En qué pilares encontraste la contención?

Mi familia siempre se abstuvo de hablar de la institución. Crecieron con el miedo de la dictadura, entonces no tomaban posición política. Cuando empezó esto, vieron los vejámenes y crímenes de lesa humanidad que se cometieron desde el 18 de octubre, la gente quemada que apareció en supermercados, las violaciones, los asesinatos. La perspectiva de ellos hacia Carabineros cambió rotundamente. Antes los defendían y ahora no los pueden ver. "Le cagaron la vida a mi hija", dicen. Es muy innato, muy de papá, mamá. Ha sido contenedor, han estado pendientes de mí.

¿Y tu pareja?

Es estadounidense y se vino a Chile a vivir mientras esté en recuperación. He tenido mucha contención. En temas económicos, te limitas a trabajar, te movilizas menos, y te mueves en Uber, porque el transporte público te hace mal al ojo. Todos esos gastos los he podido solventar gracias a amigos que hicieron una rifa. Seguimos en la dinámica de la solidaridad entre los amigos, entre los familiares, porque el Estado no se hace cargo.

¿Alguien de Carabineros o el gobierno se puso en contacto contigo?

Nadie. Ningún ministerio, ni Carabineros, ni el gobierno. Hay otros chicos más afectados y no, con ninguno, que yo sepa. Se sintió como un abandono, al final te retraumatizan, es un daño constante. Lo que quieren es quebrarte, muchas veces lo logran. Me uní a la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, las conocía de antes. Había estado documentando algunos casos, había ido a la Unidad de Trauma Ocular del Hospital Salvador, pero en calidad de profesional, a entrevistarlos

¿Planeas tomar acciones legales?

La Comisión de Derechos Humanos, que patrocina a la coordinadora, se está haciendo cargo de mi querella junto a la Universidad de Humanismo Cristiano, que es donde estudio. Ahora buscamos que se tipifique como delito. Es difícil identificar a un Carabinero, porque se resguardan, se sacan los nombres, actúan en la oscuridad como esa noche. Esos mismos piquetes le dieron a otra gente, como a Diego Lastra que perdió su ojo en el mismo sector esa misma noche, pero por una lacrimógena. Se sabe quiénes trabajan en ese lugar. El tipo que dio la orden de disparar a tontas y a locas tiene que pagar. No quiero una reparación económica, me interesa que no haya impunidad. Quiero que mis agresores se identifiquen. Para mí, eso es simbólico, es justicia. Que se marque un precedente. No es posible que alguien, por trabajar como comunicadora, por ejercer su libre derecho a expresarse, quede sin visión. No quiero ver a ningún colega más así, a nadie. No soy creyente, pero podría decir que rezo para que a nadie más le pase.

¿Cómo has visto afectado tu trabajo desde ese día?

Cuando volví a tomar la cámara, me di cuenta de que no podía enfocar bien. Sí o sí tengo que taparme el ojo herido. Me canso, me mareo, me da migraña. Si quiero hacer videos, el brillo de la pantalla me molesta. Hay una repercusión a nivel físico. Me salió un proyecto: hacer un documental sobre el movimiento feminista en Chile para Al Jazeera de Estados Unidos. Decidimos, por mi salud, no estar en cámara. Sé que soy fuerte y me la puedo, pero para qué ¡si me acaba de llegar un balín en el ojo! Al final, asumí asistencia de cámara y producción. Fue bacán volver a trabajar, pero tengo muchas secuelas. Voy caminando por la calle, veo carabineros y me da pánico. No es porque quiera, es un método de defensa. Cuando duermo, tengo espasmos súper violentos. En terapia me explican que es un trauma, que tengo miedo.

¿Pudiste volver a la calle?

Por el tema del documental, tuve que volver a la calle y fue horrible, estaba tiritando. Cuando empezaron a reprimir y sentí la lacrimógena, me dio pánico. Antes estaba en primera línea y no pasaba nada. Ahora estaba muerta de miedo, pensando en que ya tenía un ojo menos, si me llegaba algo en el otro, ¿qué hacía? Se acabó la vida. Ya no voy con la disposición de poner el cuerpo. Antes si me llegaba un balín en el brazo, era como "filo, se va a sanar", ahora no. Es miedo, mucho miedo. Pero entiendo que eso es lo que buscan los agresores: generar pánico, aislarte, quebrarte, hacer que sientas este terror infundado para lograr que no te movilices, y te quedes en la casa. Yo no voy a hacer eso. Voy a trabajar mi pánico y voy a salir a la calle como sea. Si tengo que salir blindada con chaleco antibalas, lo voy a hacer, pero no me voy a quedar en mi casa viendo cómo mis compañeros marchan o cómo los torturan. No puedo.

¿Cómo proyectas tu vida ahora?

“Quedé seleccionada en un festival alemán de fotoperiodismo, voy a viajar en tres meses más. Estoy contenta, porque voy a aprovechar ese viaje para ver médicos. Netamente voy por eso, quiero ver retinólogos. Acá en Chile no me dan ninguna esperanza. Voy a intentarlo todo, en eso estoy. No me voy a quedar de brazos cruzados, esperando que el gobierno se haga cargo. Si me quedo esperando, voy a terminar con mi ojo completamente ciego y no, es mi ojo, mi herramienta de trabajo, es mi todo.