Así era Juan David Aldana, el participante de 'Guerreros' que falleció en las últimas horas

🙏🏻 Sólo puedo dar gracias a Dios por permitirme vivir esta experiencia tan maravillosa, algo que siempre llevaré en el corazón. 💛 Gracias a toda mi familia y mis amigos, que amo con el corazón, sin su apoyo esto no hubiera sido posible. 💪🏻 También, quiero agradecerles a todos los que estuvieron conectados conmigo, sufriendo y celebrando en cada competencia y enviándome todo su apoyo y cariño. 📺💛 A cada persona que desde muchas partes del mundo me apoyaron en Redes y YouTube 🇪🇸🇨🇺🇨🇴🇨🇱🇺🇸🇨🇦🇺🇾🇨🇷🇦🇷🇧🇷🇻🇪🇵🇾🇪🇨y en especial la gente de México 🇲🇽 que me abrió las puertas 🙌🏼 unos fieles seguidores de @4elementoscol y a todos los demás gracias de verdad por todos sus mensajes. 🙏🏻 Me voy con el corazón lleno de recuerdos bonitos, de personas maravillosas que dejaron cuerpo y alma en esta aventura. A toda la gente de producción @canalrcn y a todos los participantes con los que compartí los mejores momentos de la vida. ❤ 🏎 El Bólido Aldana se va de las competencias, pero regresará más fuerte y con más ganas de comerse el mundo 🌎 #YoConJuanDavid #Reto4Elementos #4ElementosCol #TeamFitness