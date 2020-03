Efraín Ruales se pronuncia sobre polémica con 'Pequeños Influencers': "bienvenidos al 2020"

Ante la polémica que hay en redes sobre el concurso 'Pequeños Influencers', el presentador de TV, Efraín Ruales, emitió su postura. Fue a través de un video que publicó en Instagram. La controversia ha repercutido a tal punto que hasta la Defensoría del Pueblo instó al canal de TV que hizo la convocatoria, a que se lo retire de su programación. Pues considera que expone a niñas y niños de entre 8 y 12 años a episodios de ciberbullying.

Atención| @ecuavisa debería retirar del aire el programa "Pequeños Influencers". Revisa comunicado oficial: pic.twitter.com/WCszFmdZdg — DefensoríadelPueblo (@DEFENSORIAEC) March 4, 2020

"Las palabras enunciadas serán bajo mi responsabilidad". Inicia Ruales en un video de IGTV al calificar la polémica entorno al segmento 'Pequeños Influencers', de "innecesaria". Ante el comunicado de la Defensoría del Pueblo, el conductor señaló que: "es muy difícil defender cuando existe desconocimiento del propósito. Y cuando hay una postura poco flexible y semiarcaica".

Entre otras cosas hizo un llamado la sociedad a estar al pendiente de otros temas relacionados a la integridad, seguridad y hasta el núcleo familiar de los niños. "Por qué no tratamos de involucramos en las nuevas actividades que nuestros hijos realizan. Por qué no vemos estas plataformas como una oportunidad para que los padres veamos potenciales e nuestros hijos que no habíamos visto", cuestionó.

En ese sentido destacó la importancia de que los padres vigilen, cuiden, guíen y controlen el contenido que sus hijos/as suben a las redes sociales. "Hay una escuela para influencers (…) Y eso es lo que buscábamos en este segmento: guiar, potenciar y hacer que los niños generen contenido de impacto positivo en la sociedad. Siempre con la compañía y permiso de sus padres".

Al finalizar cuestionó: "las instituciones que defienden los derechos de los niños están aplicando la misma Ley a todos los programas, a todos los canales. Porque yo sigo viendo programas que atrofian la mente de los niños y de los grandes. Ahí no veo Defensorías que nos protejan".

También propuso la conformación de un foro abierto entre autoridades, padres y ciudadanía en general con el objetivo de exista un insumo real y palpable de servicio hacia la niñez. "Y para orientarlos en el desarrollo de ellos frente a estas nuevas tecnologías de comunicación ¡Bienvenidos al 2020!".

