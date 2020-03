Lunita, la hija de Junior Monteiro y Camila Bichler venció al cáncer

View this post on Instagram

O mais lindo dessa viagem e ver como ela tá curtindo. Nunca imaginei que algo que foi feito lá atrás, teria uma recompensa tão linda. E essa recompensa não é dinheiro, fama, nada disso e sim o sorriso da minha @lunitamonteiro Te amo filha você tá merecendo cada minuto dessas férias 🧔🏻❤️👧🏻 #ferias #ecuador #juniorluna #paiefilha #paidemenina #minhaguerreira #love