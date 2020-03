“Gorda” en la cultura colombiana parece ser una mala palabra, pero en el ámbito de la moda, cada vez más, influencers, mujeres del comun y sobre todo, las marcas, están mostrando que serlo simplemente es tener otra forma del cuerpo y que la belleza y la creatividad se pueden expresar en cualquier talla.Gorda: El evento top de tallas grandes en Colombia

Pensando en eso y en quitarle el tabú a la palabra, Laura Agudelo, periodista y creadora del famoso blog “La pesada de moda”, creó el año pasado con ocho marcas aproximadamente, que mostraron las propuestas nacionales en este rubro. El evento tuvo tal éxito, que este año llega con el doble de marcas y le apuesta a ir más allá de mostrar ropa, sino de cambiar, de fondo, toda la filosofía y los mitos culturales sobre las mujeres y la talla grande. PUBLIMETRO habló con ella sobre las novedades del evento.

¿Por qué creó el evento?

Hace cinco años toda mi ropa es de marca colombiana y he visto la evolución de todas. Y la idea es apoyar a la economía y a las personas que escucharon la queja de que acá no había ropa para nosotras y que le apostaron a esto.

¿Qué novedades hay este año?

Este año tendremos agenda previa para expositores. Una charla de manejo en redes sociales, otra de tendencias de WGSN. Todos los expositores también llevarán sus tablas de tallaje y hablarán de la relación que hay con el cuerpo de sus clientas. Y de estas discusiones quiero que en un año o dos se hable de un proyecto de ley para hablar de ley de talles. Ahora bien, otra de las cosas fuertes es que yo pensaba en que es irresponsable invitar a mis seguidoras a comprar ropa cuando el planeta atraviesa por una crisis ambiental importante.

Por lo tanto, tenemos una iniciativa llamada “Gorda por el planeta”, donde estaremos con las personas de la iniciativa El Transformador, que trabajaron con la Universidad de Los Andes, donde hablarán del tema del consumo, de materiales y procesos responsables. Además, invitaremos a la gente a que hable y lleve la ropa que no fue para transformarla, donarla y venderla.

¿Cuáles serán los eventos para el público?

Habrá una charla sobre modelaje dada por Plus Fashion Agency sobre el modelaje, porque pasa mucho que muchas mujeres dicen “yo me acepto, soy gorda, quiero ser modelo”.Y no, porque para eso se necesita algo más, porque entonces las que son delgadas y son bonitas y se aceptan también lo serían y pasa lo mismo con las gordas. Yo por ejemplo me veo igual en todas mis fotos, no busco ser modelo, pero muestro mis looks por otra razón. También hablará Manuela Ruíz, modelo paisa que contará lo que ha pasado con su cuerpo y Maru Donoso, ecuatoriana, quien con su historia de vida y marca demostrará cómo ser resiliente y empoderarse realmente ante lo que les impone las mujeres a la sociedad. Asimismo, tendremos un conversatorio con Camila Serna, la autora de “Yo debería ser flaca”, a La Gorda Fabiola, a Macla, de “El desayuno” y un conversatorio sobre las mujeres gordas en la pantalla, pero en términos victoriosos, no victimistas.

Una de las críticas constantes (y al parecer la única) es que las influencers de talla grande y toda aquella que se empodere con su cuerpo “hace apología a la obesidad”. ¿Qué piensa de esto?

El que se haya engordado porque me sigue a mí, que me diga. Nadie se ha engordado por seguirme, nadie se ha adelgazado por bullying. Las gordas estamos hartas de que nos digan “es que tiene que comer saludable,” lo tenemos claro, podríamos dar una charla, de hecho todas las personas lo tenemos claro. Lo que pasa es que no lo hacemos. Esto es un evento donde a nadie le dirán: “Si está bonita, pero lo será más si se hace algo o se toma esto”. Este es un evento en donde las mujeres se verán al espejo y disfrutarán y no se sentirán culpables por su cuerpo. Por eso se llama Gorda. También quiero afirmar que deseo que la gente nos deje de ver como “las gorditas” y que este sea un evento con altura.