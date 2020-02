Confunden a la novia de Leonardo Campana con su tía

Todos sabemos que el ecuatoriano que milita en el Wolverhampton, Leonardo Campana, tiene una novia muy hermosa y pese a que son muy jóvenes, su relación es muy sólida. Se trata de Luciana Guschmer, hija mayor del periodista deportivo, Andrés Guschmer. Pero, ahora a esta bella jovencita la han confundido mucho tiempo con su tía en las redes sociales.

La misma tía tuvo que aclarar el asunto en su cuenta de Twitter, pues el parecido es mucho, obviamente porque son familia.

Resulta que Nicole Guschmer, actual jefa comercial de Barcelona SC, no es la hija de Andrés Guschmer, como miles de seguidores pensaban, sino es su hermana menor. Actualmente tiene 30 años y cuenta con 11,4 mil seguidores en su cuenta de Twitter.

"Todos repitan conmigo: @aguschmer NO ES MI PAPÁ, @aguschme NO ES MI PAPÁ. @aguschmer NO ES MI PAPÁ. Jajaja es mi hermano mayor HE DICHO!!", fue lo que publicó en su cuenta oficial.

Los comentarios no se hicieron esperar diciendo que en realidad, todas las hijas y hermanas de Guschmer son muy parecidas. La mayoría comentó que Nicole se parece mucho a su sobrina Luciana.

Nicole tiene 30 años y Luciana 19, ambas son muy cercanas. Además, Nicole ha expresado en su cuenta de Instagram que ella es "su pequeña yo" y que son muy parecidas.

Si no lo crees te dejamos con las fotos, para que juzgues tú mismo:

