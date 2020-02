Declaran culpable a Harvey Weinstein por abuso sexual y violación

View this post on Instagram

📣 Declaran culpable a #HarveyWeinstein por violación pero exonerado de los cargos más graves en caso que impulsó el movimiento #MeToo.⁠ ⁠ En su quinto día de deliberaciones, el jurado de la corte en #NuevaYork, alcanzó un veredicto tras analizar los cinco cargos que había en contra del productor de cine.⁠ ⁠ Haz clic en el link del bio de @noticiastelemundo para más detalles.⁠ ⁠ 📸 AP