El año pasado la cantante de vallenato, Ana del Castillo, estuvo al borde de la muerte.

Video: Ana del Castillo le lanzó un trago en la cara a una mujer

Pero, el desenlace de lo ocurrido fue lo que se robó la atención de los colombianos.

Según algunos testigos que hablaron, Juan Mindiola intentó matarla.

Sin embargo, luego de que la artista saliera del hospital por sus graves heridas confesó que no demandaría al señalado.

Ahora sus seguidores no le pierden la pista a lo que hace en su vida.

Ana sigue provocando escándalos en sus conciertos.

En esta oportunidad, le lanzó su trago en la cara a una asistente a su concierto en Riohacha.

Y es que una de las asistentes le tiraba espuma sin parar.

Ana para la presentación para decirle unas palabras a la asistente:

“Yo no me estoy quejando por nada, pero eres tú la que me la tiene adentro, cálmate. Yo era corroncha, pero ya no, pero tú sigues siendo”.