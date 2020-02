¿Belky Arizala se ofendió porque le dijeron "negra" en un programa de televisión?

View this post on Instagram

#ResumenDeHoy Compartimos nuestra mañana con dos mujeres talentosas @belkyarizala 🤩 y @danielalegarda 💛 quién estuvo cantando su último sencillo ‘Calendario’ 🙌🏻 @maclablog y @cardozo_80 le dieron el visto bueno a los muffins de arándanos 😋 ¡Qué delicia! Y a ustedes ¿Cómo les pareció el programa de hoy? Charlemos 👇🏻