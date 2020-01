Nueva Zelandaestá buscando personas que quieran ampliar tu hoja de vida.

Nueva Zelanda busca colombianos que quieran ir a estudiar gratis a ese país

A través del Ministerio de Relaciones Exteriores, dicho país ofrece becas para latinoamericanos.

Conocidas como New Zealand Scholarships Programme, incluye Matrícula, manutención, tiquetes aéreos y costos administrativos, como la visa de estudiante.

Es un programa de financiación de estudios de posgrado o maestría, diseñado para apoyar a futuros líderes en sectores clave para la sostenibilidad, como cambio climático, seguridad alimentaria, energías renovables y gobernanza.

Sumado a lo anterior Nueva Zelanda hace parte del grupo de países que tiene convenio con Colfuturo.

A través de esta iniciativa, los estudiantes interesados pueden aplicar al crédito-beca para solicitar un auxilio adicional o aplicar a programas que no estén incluidos.

A hoy, Auckland University of Technology; Massey University; Auckland university; University of Canterbury; y Victoria University of Wellington, tienen convenios firmados con la entidad Colombiana.

Esta convocatoria, cerrará el próximo 29 de febrero y para participar, los interesados deben cumplir los siguientes requisitos:

Ser colombiano, tener un título de pregrado, dominar un segundo idioma, presentar el programa de su interés, revisar los documentos que puede presentar, escribir un ensayo, consignar $50.000 antes del cierre de la convocatoria y diligenciar el formulario en línea.

Para más información sobre cómo aplicar visite:

https://www.mfat.govt.nz/en/aid-and-development/new-zealand-government-scholarships/new-zealand-scholarships-for-international-tertiary-students/apply-online-for-a-new-zealand-scholarship/

