G&T es elegida por tercer año consecutivo dentro de las 10 mejores empresas para trabajar de Chile

Cincuenta empresas -tanto nacionales como internacionales- participaron este año en la medición de su clima laboral, realizado por la consultora internacional Great Place to Work (GPTW), la cual ha desarrollado este estudio en Chile durante los últimos 18 años.

La empresa de marketing y publicidad fue reconocida por tercer año consecutivo entre las mejores empresas para trabajar en Chile, según Great Place To Work. G&T, quien obtuvo el décimo lugar, acorde al ranking publicado.

El holding que este año cumple una década en el mercado y que trabaja con las principales marcas del país, ofrece un servicio 360° a través de sus 5 empresas: Forza, Madcom, Índigo, Go and Trade y Be Fun. Constituyéndose con los años en una de las principales fuentes de trabajo para las nuevas generaciones.

“Para nosotros es un gran reconocimiento, porque destaca la importancia de la cultura y el gran equipo que hemos construido a través de los años. Es una realidad que cuando se cuida a las personas y hay una real preocupación por mantener un ambiente laboral grato y promover la integración eso instantáneamente impacta positivamente en los resultados de la empresa”, comenta Tomás Carrasco, Gerente general de G&T group.

El holding es una de las principales compañías en sumar millennials en el país, generando alrededor de 5 mil empleos durante el año. Dentro de las principales características que la hicieron merecedora de un puesto en el exclusivo ranking, se encuentra su dinamismo, integración, compromiso, trabajo en equipo y sus nuevas ideas para mejorar el trabajo.

“En G&T group se generan instancias en las que los colaboradores se sienten en plena libertad de aportar con sus ideas, sugerencias y soluciones a problemas. Nuestra finalidad siempre será entregarle el mejor ambiente tanto a los trabajadores como a las marcas con la cuáles trabajamos”, explica Carrasco.

Para elegir a las empresas ganadoras, los evaluadores de Great Place to Work miden puntos como la credibilidad, respeto, imparcialidad y orgullo en cada una de estas organizaciones. De esta manera pueden identificar las oportunidades y fortalezas de mejora en las compañías.