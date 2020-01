Perrita salva a un koala a punto de morir en Australia

En medio de la tragedia que se vive debido a los incendios en Australia, las historias de protección a los koalas, una especie en peligro de extinción, sorprenden y conmueven, pero ninguna podría enternecer más que la de Asha, una perrita golden retriever que rescató a un pequeño koala que casi muere por el invierno.

El pequeño animal del bosque se habría caído de la bolsa de su madre, por lo que quedó a la intemperie desprotegido de las drásticas temperaturas del invierno.

La dueña de la perrita, Kerry Mckinnon, relató que su esposo se encontró a Asha en una situación poco común, estaba protegiendo al koala.

Golden Retriever Comes Home With A Baby Koala Whose Life She Just Savedhttps://t.co/hI4QVPwRPC

Kerry McKinnon lives in Australia with her dog, Asha, and… pic.twitter.com/WX9PXoHMub

— John Maenpaa (@ritchiepage2001) January 7, 2020